A Istanbul centinaia di persone hanno protestato per la pubblicazione di una vignetta sul Profeta Maometto da parte della rivista satirica LeMan. Sono scoppiati scontri con la polizia, che ha sparato proiettili di gomma e gas lacrimogeni per disperdere una folla. Gli incidenti sono avvenuti dopo che il procuratore capo di Istanbul ha ordinato l’arresto dei redattori della rivista con l’accusa di aver pubblicato una vignetta che “offendeva pubblicamente i valori religiosi”. Gli scontri sono avvenuti sulla famosa Istiklal Caddesi di Istanbul. Il caporedattore della rivista, Tuncay Akgun, ha affermato: “Questa vignetta non è in alcun modo una caricatura del Profeta Maometto, il personaggio è un musulmano ucciso a Gaza durante i bombardamenti israeliani”.