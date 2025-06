Tutto pronto per l’inizio di Wimbledon 2025, terzo slam stagionale. Considerato il più prestigioso del circuito tennistico, il torneo è cominciato oggi, 30 giugno, e vedrà in totale al primo turno 14 italiani in gara: 11 nel tabellone maschile, 3 in quello femminile. Gli occhi sono chiaramente tutti su Jannik Sinner, numero uno al mondo che vuole riscattare un periodo difficile dopo le sconfitte in finale a Roma, al Roland Garros e quella agli ottavi di Halle contro Bublik, prima della separazione da preparatore atletico e fisioterapista.

Nel tabellone femminile c’è attesa invece per Jasmine Paolini, che lo scorso anno è arrivata in finale (poi persa) contro Barbora Krejcikova. Dei 14 in gara, saranno sette gli italiani in campo nella giornata di lunedì 30 giugno. Non sarà ancora il momento di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, ma il ricco programma di Wimbledon vede sei azzurri nel tabellone maschile, più Jasmine Paolini in quello femminile. Di seguito ecco il programma e dove poterli vedere in tv e streaming.

Wimbledon 2025, gli italiani in campo nella giornata di lunedì 30 giugno

Bisognerà ancora attendere per l’esordio di Jannik Sinner nel derby contro Luca Nardi, ma Wimbledon è già entrato nel vivo con i primi turni in programma il 30 giugno. Il primo italiano a scendere in campo è Mattia Bellucci, in apertura di programma alle ore 12:00, contro Oliver Crawford. Non sicuramente fortunato Fabio Fognini, che se la vedrà con il campione in carica Carlos Alcaraz, in assoluto il più in forma dell’ultimo periodo. Luciano Darderi e Matteo Berrettini sfideranno invece Roman Safiullin e Kamil Majchrzak. A chiudere la giornata “italiana” a Londra ci saranno Matteo Arnaldi e Giulio Zeppieri contro Botic van de Zandschulp e Shintaro Mochizuki. Nel femminile – dove sono soltanto in tre le giocatrici italiane in gara – scenderà in campo soltanto Jasmine Paolini contro Anastasija Sevastova.

Singolare uomini

R1: Mattia Bellucci – Oliver Crawford (a partire dalle ore 12:00)

– Oliver Crawford (a partire dalle ore 12:00) R1: Fabio Fognini – Carlos Alcaraz (a partire dalle ore 14:30)

– Carlos Alcaraz (a partire dalle ore 14:30) R1: Luciano Darderi – Roman Safiullin (non prima delle ore 14:30)

– Roman Safiullin (non prima delle ore 14:30) R1: Matteo Berrettini – Kamil Majchrzak (non prima delle ore 16:00)

– Kamil Majchrzak (non prima delle ore 16:00) R1: Matteo Arnaldi – Botic van de Zandschulp (non prima delle ore 17:30)

– Botic van de Zandschulp (non prima delle ore 17:30) R1: Giulio Zeppieri – Mochizuki Shintaro (non prima delle ore 17:30)

Singolare donne

R1: Jasmine Paolini – Anastasija Sevastova (non prima delle ore 16:00)

Wimbledon 2025, dove vedere in tv e streaming

Le partite di tennis maschile e femminile di Wimbledon 2025 sono trasmesse in Italia in diretta tv via satellite sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go e NOW Tv. Nello specifico, i match del 30 giugno saranno visibili nei seguenti canali: