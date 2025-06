“Una cosa già decisa da tempo”. Durante la conferenza stampa di Wimbledon, Jannik Sinner ha definito così la scelta di interrompere il suo rapporto con il preparatore atletico Panichi e il fisioterapista Badio giusto qualche giorno prima dell’esordio sull’erba. “Capisco che il timing sia stato strano ma avendo lavorato molto prima non subirò ora le conseguenze di questa decisione maturata dopo il torneo di Halle”.

Il numero 1 del mondo ha poi smentito le voci secondo cui sarebbe stata un’intervista di Panichi, poco gradita al team di Sinner, ad averlo guidato in questa decisione: “Non c’è una ragione specifica e vi posso assicurare che non è accaduto nulla di eclatante. Abbiamo fatto un grande lavoro assieme, la finale del Roland Garros è stato un traguardo eccezionale, raggiunto grazie a tutta la squadra. Ma ho deciso di fare qualcosa differente”. E ha aggiunto: “Al momento non abbiamo pensato a sostituti, non è il periodo adatto. Di sicuro ci sono delle possibilità”.

A meno di tre giorni dalla sua discesa in campo, prevista per lunedì 30 nel derby azzurro contro Luca Nardi, Sinner si è definito in una condizione mentale ottima: “Sono pronto per giocare. Non penso al passato, quello che è successo è successo. Ad Halle non avevo avuto molto tempo per riposare, è andata come è andata ma il livello era alto, come lo sarà qui. Sono fiero di essere qui da numero uno e pronto per giocare a tennis”.