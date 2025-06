Sarà subito derby italiano per Jannik Sinner a Wimbledon 2025: il numero uno al mondo sfiderà infatti Luca Nardi all’esordio. Lo slam londinese comincerà lunedì 30 giugno, ma nella giornata di oggi – 27 giugno – si è svolto il sorteggio del tabellone maschile e di quello femminile. Oltre a Jannik Sinner, sono in gara anche altri dieci italiani, con Zeppieri ultimo qualificato dopo la vittoria contro Garin in cinque lunghi set. L’altoatesino sarà il favorito insieme a Carlos Alcaraz: i due, vista la prima e seconda posizione nel ranking, potranno affrontarsi soltanto in finale. Per Sinner possibile terzo turno contro Shapovalov. Il 23enne – che si sta allenando da diversi giorni sui campi londinesi – cerca riscatto nel torneo dopo l’eliminazione contro Bublik a Halle. Lo scorso anno fu eliminato da Medvedev ai quarti di finale.

Tra gli altri italiani, Lorenzo Musetti esordirà contro Basilashvili e ai quarti potrebbe trovare proprio il numero uno al mondo. Matteo Berrettini invece affronterà il polacco Majchrzak all’esordio. Sorteggio comunque positivo anche per gli altri rappresentanti dei colori azzurri, tranne per Fabio Fognini che alla sua quindicesima partecipazione allo slam londinese dovrà vedersela con Carlos Alcaraz al primo turno. Peggio non poteva andare.

Il tabellone di Jannik Sinner

Non fortunatissimo Jannik Sinner nel sorteggio del tabellone di Wimbledon. L’altoatesino giocherà contro Nardi all’esordio, mentre al secondo turno troverà uno tra Vukic e Tseng. Terzo turno in cui potrebbero incrociarsi le teste di serie, con il numero uno al mondo che potrebbe affrontare Denis Shapovalov. Tommy Paul o Grigor Dimitrov i principali indiziati a sfidare Sinner agli ottavi di finale, mentre ai quarti possibile un altro derby italiano, questa volta contro Lorenzo Musetti. In semifinale possibile incrocio con Novak Djokovic o Jack Draper. Dall’altra parte del tabellone invece ovviamente Carlos Alcaraz, con Alexander Zverev e Holger Rune. Avversari che Sinner può trovare soltanto in finale.

R1 – Nardi

R2 – Vukic / Tseng

R3 – Shapovalov / Martinez

R4 – Paul / Dimitrov

QF – Musetti / Shelton

SF – Djokovic / Draper / Mensik / de Minaur

F – Alcaraz / Zverev / Rune

Il sorteggio degli italiani

[1] SINNER (Ita) vs NARDI (Ita)

(Ita) vs (Ita) [7] MUSETTI (Ita) vs [Q] Basilashvili (Geo)

(Ita) vs [Q] Basilashvili (Geo) [22] COBOLLI (Ita) vs [Q] Zhukayev (Kaz)

(Ita) vs [Q] Zhukayev (Kaz) [32] BERRETTINI (Ita) vs Majchrzak (Pol)

(Ita) vs Majchrzak (Pol) ARNALDI (Ita) vs Van de Zandschulp (Ned)

(Ita) vs Van de Zandschulp (Ned) SONEGO (Ita) vs [Q] Faria (Por)

(Ita) vs [Q] Faria (Por) DARDERI (Ita) vs Safiullin

(Ita) vs Safiullin BELLUCCI (Ita) vs [WC] Crawford (Gbr)

(Ita) vs [WC] Crawford (Gbr) FOGNINI (Ita) vs [2] Alcaraz (Spa)

(Ita) vs [2] Alcaraz (Spa) [Q] ZEPPIERI (Ita) vs [Q] Mochizuki (Jpn)

I possibili quarti di finale

Come già detto, Sinner potrebbe trovare Musetti ai quarti, mentre sulla strada di Alcaraz ci sarebbe Holger Rune. Possibile incrocio anche tra Jack Draper e Novak Djokovic, mentre Alexander Zverev potrebbe prendersi la rivincita dopo la finale di Stoccarda contro Taylor Fritz.

(1) Jannik Sinner vs (7) Lorenzo Musetti

(4) Jack Draper vs (6) Novak Djokovic

(5) Taylor Fritz vs (3) Alexander Zverev

(8) Holger Rune vs (2) Carlos Alcaraz

Wimbledon 2025, dove vedere in tv e streaming