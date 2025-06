Iniezioni di acido ialuronico senza licenza, operazioni estetiche nel salone da parrucchiera: chiuso centro medico abusivo

Operazione del Nas dei carabinieri a Torino, sequestrate attrezzature per 70mila euro. Denunciate le due operatrici

Un nuovo scossone nel mondo della medicina estetica colpisce la città di Torino, dove i carabinieri del Nas hanno scoperto un centro medico completamente illegale. Al termine dei controlli, la procura ha denunciato due operatrici con l’accusa di esercizio abusivo della professione sanitaria e attivazione abusiva dell’attività, disponendo anche il sequestro dei locali, dei dispositivi medici e delle attrezzature per un valore complessivo stimato di 70mila euro.

Secondo l’accusa, una delle due operatrici avrebbe eseguito iniezioni di acido ialuronico sulle labbra nonostante l’assenza di un titolo abilitativo, mentre l’altra avrebbe consentito che le operazioni si svolgessero all’interno del suo salone di parrucchiera, convertito così in un ambulatorio medico non autorizzato. Una dinamica che ricorda diversi casi analoghi, denunciati nel corso di un’intensa campagna di controlli svolta nel mese di giugno d’intesa con il Ministero della Sanità dopo gli ultimi drammatici fatti di cronaca, primo fra tutti il caso della 47enne morta a Roma dopo una liposuzione in uno studio medico privato.

La foto è di archivio