“Non si riescono a fare le riforme. Proponiamo oggi un grande patto repubblicano per l’elezione di una piccola assemblea costituente di 100 membri che in un anno riscriva la seconda parte della Costituzione. Se non riusciamo a fare questo la prossima volta arriverà un dittatore. Ho mandato questa proposta a tutti i leader di partito” da Giorgia Meloni a Elly Schlein, “perfino a Salvini” e “li sentirò nelle prossime settimane”. Lo ha annunciato il leader di Azione Carlo Calenda in una conferenza stampa con la fondazione Einaudi al Senato. “In Italia non funziona più niente, il 36% degli italiani è convinto che ci voglia una dittatura perché la democrazia non funziona più. Tra i ragazzi il 52% vuole la chiusura della democrazia per come la conosciamo. Quindi” questo patto repubblicano “è una cosa da fare urgentemente, tutti insieme”, ha aggiunto Calenda riferendosi a un sondaggio Swg commissionato dal partito in occasione del congresso di fine marzo. “Si è capito con grande chiarezza che, tolta la separazione delle carriere, di altre riforme non se ne vedrà l’ombra e non possiamo permettercelo”. A chi gli chiede se a suo avviso il rischio dittatura abbia a che fare con l’attuale esecutivo: “No, per niente. Abbiamo fatto fare un grande sondaggio dedicato: le persone pensano che questa forma di politica non sia più in grado di fare niente“.