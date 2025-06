“L’Occidente ha decretato la sua fine. Aveva dato nella sua storia i diritti dell’uomo, l’idea dell’uguaglianza universale. Oggi fa soltanto soldi sulla carne dei morti. È un dovere schierarsi, stiamo lottando affinché l’umanità intera non precipiti nella barbarie”. Queste le parole di Moni Ovadia, tra i volti noti che hanno partecipato all’iniziativa “Non in mio nome”, organizzata a Roma dall’associazione Schierarsi.

Dal condirettore del Fatto Quotidiano Peter Gomez, alla relatrice speciale delle Nazioni unite per i Territori palestinesi occupati Francesca Albanese (intervenuta in videocollegamento), passando per Alessandro Di Battista, e molti altri, nella piazza capitolina di Porta San Paolo la manifestazione “Non in mio nome” ha permesso di raccogliere fondi per Medici senza frontiere. “L’unica cosa che possiamo fare è riempire questo senso di impotenza chiedendo attraverso i cittadini un cambiamento vero. L’importante è rompere il silenzio. Tutti si stanno macchiando di complicità”, ha sottolineato pure l’attrice, cantautrice e regista Margherita Vicario.