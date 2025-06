Il settimanale ha tradotto integralmente l'inchiesta giornalistica in inglese e si è appellata al presidente Usa per fare chiarezza sulla notte del 27 giugno 1980

“Donald, tell us the truth”. Nel giorno del 45esimo anniversario dalla strage di Ustica, il settimanale L’Espresso – che nei mesi scorsi ha pubblicato un’ampia inchiesta giornalista con l’ipotesi che a far precipitare il Dc partito da Bologna e diretto a Palermo sia stata una collisione con un caccia Usa – si è appellato al presidente degli Stati Uniti per rivelare come sono morti quegli 81 italiani che era a bordo della compagnia Itavia, precipitato il 27 giugno 1980. Il settimanale ha tradotto in inglese tutta l’inchiesta giornalistica e ha chiesto a Trump di fare luce su quanto accaduto.

Un punto fermo è stato stabilito nel 2011 dal Tribunale Civile di Palermo che decise per il risarcimento dei parenti della vittime da parte dei ministeri della Difesa e dei Trasporti perché il Dc9 era stato abbattuto da un “missile” o una “quasi collisione”. Quella sera diversi aerei militari stranieri erano in volo sul Mediterraneo e lo scenario più accreditato è un inseguimento in cui furono coinvolti 3 caccia: due aerei Nato e un Mig libico che cercava lo scudo dell’aereo civile.

Dall’inchiesta dell’Espresso, risulta che almeno uno dei caccia Nato fosse americano: sui fondali dove furono faticosamente recuperati i resti del Dc9 ci sarebbe stato un serbatoio di un aereo militare americano e a corroborare l’ipotesi anche il ritrovamento di un casco di un pilota Usa e un salvagente della portaerei Usa Saratoga che navigava nel Mediterraneo.

Allo stesso tempo il settimanale nell’appello al presidente Usa ha rassicurato che i piloti americani non correrebbero alcun rischio legale non solo perché si sarebbe trattato di un errore di manovra, ma anche alla luce della decisione della magistratura italiana che, dopo la tragedia della funivia abbattuta del Cermis, ha stabilito il suo difetto di giurisdizione rispetto ai militari della Nato per azioni di servizio.