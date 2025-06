Colonne di fumo si alzano in cielo in seguito ai raid aerei israeliani alla periferia del villaggio di Kfar Tibnit, nel Libano meridionale. Israele ha continuato a colpire regolarmente il Libano, in particolare nel sud, dopo il cessate il fuoco del 27 novembre, che avrebbe dovuto porre fine a oltre un anno di ostilità, che hanno indebolito gravemente Hezbollah.