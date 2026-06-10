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Ultimo aggiornamento: 9:33

Iran, 3 ondate di attacchi Usa. Trump: “Risposta all’abbattimento del nostro Apache”. Teheran lancia missili su basi americane nel Golfo

di Redazione Esteri
Washington colpisce strutture militari. I Pasdaran: "Colpiti 21 obiettivi". La Giordania abbatte 5 missili iraniani. Casa Bianca: "Ma l'accordo è vicino"
Iran, 3 ondate di attacchi Usa. Trump: “Risposta all’abbattimento del nostro Apache”. Teheran lancia missili su basi americane nel Golfo
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Iran, attacchi Usa contro siti militari

Gli Stati Uniti hanno concluso gli attacchi contro l’Iran in risposta all’abbattimento dell’elicottero americano da parte delle forze di Teheran. Lo ha annunciato il Comando centrale americano su X precisando che i raid hanno colpito sistemi di difesa aerea, stazioni di controllo a terra e siti radar di sorveglianza iraniani nei pressi dello Stretto di Hormuz, impiegando munizioni di precisione lanciate da caccia dell’aeronautica e della marina Usa.

Momenti chiave

  • Iran, missili contro base della Quinta flotta Usa in Bahrein
  • Iran, attacchi Usa contro siti militari
    • 09:33

    • 09:33

      Libano, Idf diramano avvisi di evacuazione per 3 villaggi

      Le Forze di Difesa Israeliane diramano un avviso di evacuazione per tre villaggi nel sud del Libano in vista di attacchi contro Hezbollah. Lo riferisce Times of Israel. Gli abitanti di Ghassaniyeh e Houmine al-Faouqa sono stati invitati ad allontanarsi di almeno un chilometro, quelli di Ansariyeh sono stati invitati a evacuare a nord del fiume Zahrani. “Alla luce della violazione dell’accordo di cessate il fuoco da parte dell’organizzazione terroristica Hezbollah, le Idf sono costrette ad agire con la forza”, avverte il portavoce dell’esercito, il colonnello Avichay Adraee.

    • 08:29

      Iran: “Raid più duri se l’aggressione Usa continuerà”

      “L’esercito criminale degli Stati Uniti deve sapere che, se la sua aggressione continuerà, l’Iran risponderà con attacchi più gravi e diffusi contro obiettivi designati nella regione”, ha dichiarato il Comando centrale di Khatam al-Anbiya in un comunicato stampa diffuso stamattina.

    • 08:25

      Iran, missili contro base della Quinta flotta Usa in Bahrein

      Il Ministero dell’Interno del Bahrein ha annunciato stamattina l’attivazione delle sirene antiaeree in seguito alle segnalazioni di un attacco iraniano contro una base statunitense nel Paese. “Le sirene sono state attivate”, ha dichiarato il dicastero su X esortando “cittadini e residenti a mantenere la calma e a cercare riparo nel luogo più vicino”. Le Guardie rivoluzionarie iraniane avevano poco prima annunciato di aver lanciato un attacco con droni contro una base Usa in Bahrein, in seguito agli attacchi americani contro obiettivi iraniani lungo lo Stretto di Hormuz. Abbiamo “attaccato la Quinta flotta statunitense“, ha aveva specificato l’esercito dell’Iran.

    • 08:23

      Casa Bianca: “Attacchi solo un avvertimento, l’accordo è vicino”

      Per l’amministrazione di Donald Trump gli attacchi appena sferrati contro l’Iran “intendono fungere da avvertimento e non ostacoleranno i negoziati per porre fine alla guerra”. Lo ha detto un funzionario americano alla Cnn.

    • 08:16

      Iran, attacchi Usa contro siti militari

      Gli Stati Uniti hanno concluso gli attacchi contro l’Iran in risposta all’abbattimento dell’elicottero americano da parte delle forze di Teheran. Lo ha annunciato il Comando centrale americano su X precisando che i raid hanno colpito sistemi di difesa aerea, stazioni di controllo a terra e siti radar di sorveglianza iraniani nei pressi dello Stretto di Hormuz, impiegando munizioni di precisione lanciate da caccia dell’aeronautica e della marina Usa.

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