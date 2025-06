“Siamo arrivati a 45 anni senza sapere l’ultimo pezzo di verità, cioè chi ha potuto abbattere un aereo civile in tempo di pace”. Daria Bonfietti, presidente dell’associazione dei parenti delle vittime della strage di Ustica, lo ha ricordato a margine della presentazione in Comune a Bologna delle tante iniziative per ricordare la tragedia aerea costata la vita a 81 persone. “I pm romani hanno chiesto l’archiviazione dopo 17 anni di lavoro“, ricorda Bonfietti. Le indagini sugli esecutori materiali della strage erano state “riaperte dopo le dichiarazioni di Cossiga che afferma che siano stati i francesi ad abbattere il Dc-9 dell’Itavia”. Una convinzione rilanciata nel 2023 da Giuliano Amato.

“I magistrati oggi ci dicono che non hanno trovato gli autori materiali – ha proseguito Bonfietti – la collaborazione degli stati amici ed alleati Francia, America, Inghilterra, Svezia che erano in quella notte sui nostri cieli, nei nostri cieli coi loro aerei militari, non è stata sufficiente, non hanno risposto in maniera esaustiva, non si sa cosa volevano fare quella notte nei nostri cieli e perché avendoci abbattuto un aereo civile non rivendichino la loro responsabilità”.

Per Bonfietti “questo è gravissimo e allora tocca alla politica, se la magistratura si dichiara impotente a ricevere risposte spese diverse. È ovvio che tocca alla politica, tocca al mio paese, tocca al governo del mio paese, alla diplomazia, chiedere con forza ai paesi amici ed alleati di raccontare dopo 45 anni la verità su quello che doveva avvenire quella notte e sul perché, avendo abbattuto un aereo civile, non hanno ancora avuto il coraggio la forza di rivendicarlo”. Alla richiesta di archiviazione c’è stata opposizione su cui dovrà decidere il giudice per le indagini preliminari. “Noi urleremo forte il nostro diritto alla verità, il Dc-9 è stato abbattuto in un episodio di guerra aerea e che molti di più di quelli che si pensasse lo sapevano, avevano visto, avevano capito. Addirittura, un addetto militare italiano allo Shape di Bruxelles, Giovanbattista Sparla, citato nelle carte, racconta che in quella stessa notte in quel luogo si diceva che il Dc9 era stato abbattuto” ha ricordato Bonfietti.