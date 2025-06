“Signora, le faccio cambiare posto”. Passano gli anni, il ritiro sembra pian piano avvicinarsi ma Fabio Fognini continua a regalare emozioni in campo. E non solo per i suoi colpi estrosi. Il tennista italiano è spesso salito alla ribalta della cronaca nazionale per episodi curiosi, per ultimo quello con Corentin Moutet. Ma a distanza di pochi giorni, Fognini ne ha fatta un’altra, questa volta a Maiorca con una tifosa. Primo turno del torneo maiorchino su erba, Fognini sfida Altmaier e una tifosa – tra le prime file del campo – non nasconde il suo tifo per l’italiano. Anzi, è così sfegatata che attira la sua attenzione. A quel punto Fognini si gira ed esclama: “Signora, la cambio di posto”. Si apre subito un simpatico siparietto, con la signora che prontamente risponde: “Stiamo facendo il tifo per lei – come mostrato da Tennis Tv -. Le mie figlie e io siamo qui apposta per vedere la sua partita”.

Si tratta di una signora che vive in Spagna, appassionata di tennis, che gira tra i vari tornei nel paese quando può. Non va da sola, ma con le due figlie. E quel giorno erano lì soltanto per vedere il match di Fognini contro Altmaier. Il tennista non era infastidito, ma il troppo “tifo” l’ha portato a rivolgersi alla signora con toni comunque non troppo scortesi. La signora ha deciso di fare un viaggio di un’ora e mezza da Teruel (città della comunità autonoma dell’Aragona) a Maiorca pur di assistere alla partita del suo tennista preferito. “Siamo venute solo per vederla – ha proseguito, scatenando le risate del pubblico presente -. Quindi, per piacere, cerchi di vincere“. Non è bastato però per Fabio Fognini, che ha poi perso al terzo set la sfida contro il tedesco Altmaier. Una “consolazione” per il tennista azzurro è però sicuramente la certezza aritmetica (per la quindicesima volta) di essere nel tabellone principale di Wimbledon, in programma dal 30 giugno.