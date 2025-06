L'italiano, che ha perso in tre set, non ha gradito alcuni atteggiamenti in campo dell'avversario. A fine gara la lite dopo la stretta di mano

Che Fabio Fognini e Corentin Moutet non siano proprio due tennisti riflessivi e “freddi” è ormai cosa nota da tempo. E il finale del match all’ATP 250 a Stoccarda ne ha dato l’ennesima conferma. I due si sono incontrati al primo turno del torneo sull’erba tedesca in un match che si preannunciava spettacolare in campo, ma con qualche possibile sorpresa nei comportamenti extra. Pronostici rispettati: la partita è stata vinta dal francese dopo 2 ore e 13 minuti con il punteggio di 6-4, 6-7, 6-3. Nel corso del match c’è però stato qualche atteggiamento sopra le righe soprattutto da parte di Moutet, che non ha sicuramente reso felice Fognini come dimostra la reazione a fine partita.

Fognini si scaglia contro Moutet: “Sei una me**a!”

Servizio del francese, rovescio in slice che termina largo e vittoria per Corentin Moutet, che si gira e festeggia con il proprio angolo facendo il classico gesto “ho usato la testa“. Ma a far discutere a fine partita è il dialogo a rete al momento dei saluti. Prima una stretta di mano molto fredda, poi qualche parola incomprensibile e distante dai microfoni, ma il finale si sente benissimo. Fognini continua a parlare con l’avversario, stringendogli la mano, con Moutet che però sembra ignorarlo. A quel punto l’italiano esclama: “Regarde moi, regarde moi” (“guardami, guardami”) per poi concludere con un “Sei una me**a” che non lascia spazio a interpretazioni.

Tante volte nel corso del match Moutet ha avuto atteggiamenti sopra le righe che hanno evidentemente infastidito Fognini. Uno in particolare: sulla palla break nell’ottavo game del terzo set – poi risultata decisiva per il risultato finale – il francese ha ottenuto il punto e ha poi provocato l’italiano, che vistosamente nervoso ha comunque ricevuto l’applauso del pubblico tedesco per la spettacolarità degli scambi. Atteggiamenti che non sono comunque piaciuti a Fognini, che a fine gara non ha risparmiato parole poco carine nei confronti dell’avversario.