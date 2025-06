Wimbledon 2025, Fognini entra nel main draw: sarà la sua 15esima volta. Chi sono i 10 italiani al via

Una sola vittoria negli ultimi due mesi, ma Fabio Fognini giocherà anche quest’anno a Wimbledon. Sarà la sua quindicesima volta sull’erba londinese. Lo farà a causa del forfait di Arthur Fils, tennista francese che non ha evidentemente ancora recuperato dall’infortunio al Roland Garros, dove decise di non scendere in campo al terzo turno contro Andrey Rublev. Uno scenario che per Fognini si era aperto già qualche giorno fa, quando Sebastian Korda aveva annunciato di non giocare Wimbledon. Adesso, con la rinuncia di Fils è certa la partecipazione del tennista italiano 38enne e punta di diamante del movimento in Italia prima dell’arrivo dei vari Sinner, Berrettini e Musetti.

E a proposito di Berrettini, sarà anche lui a trarne vantaggio. Il motivo? In questo modo il finalista del 2021 – oggi numero 34 al mondo – entra virtualmente tra le teste di serie (quindi tra i primi 32, visti i ritiri di Fils e Korda). Non è ancora certo però che Berrettini difenderà la sua posizione in classifica: se infatti almeno uno tra Bublik e Bautista Agut dovesse vincere Halle (nel caso del kazako) o il Queen’s (nel caso dello spagnolo), Berrettini uscirebbe dai primi 32. Fognini – che ha perso contro Fery al Challenger di Nottingham l’unico match su erba giocato nel 2025 – sarà il decimo italiano a entrare nel main draw di Wimbledon 2025.

Gli italiani a Wimbledon 2025

In attesa delle qualificazioni e in caso di altri forfait provenienti dagli iscritti al tabellone principale, con Fognini saranno dieci gli italiani a partecipare al main draw del prestigioso slam londinese. Oltre ovviamente a Jannik Sinner (l’analisi dopo la sconfitta ad Halle) e Lorenzo Musetti, anche Flavio Cobolli sarà testa di serie a Wimbledon. Come già detto anche Berrettini virtualmente lo è, mentre non saranno tra i primi 32 ma giocheranno a Londra anche Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Luciano Darderi, Mattia Bellucci, Luca Nardi e appunto Fabio Fognini.