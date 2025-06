Una ruota panoramica si è ribaltata sul lungolago di Lecco, senza provocare feriti, a causa delle forti raffiche di vento che hanno spazzato la zona, colpita nel tardo pomeriggio di sabato 21 giugno da una violenta perturbazione. L’area è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco, intervenuti con gli specialisti del soccorso acquatico per trarre in salvo due canoisti sorpresi in acqua dal maltempo. Il forte vento ha causato anche l’abbattimento di rami e cartelloni nella zona. Terrorizzati i passanti, che nel frattempo avevamo trovato rifugio sotto i portici e nei locali della zona.