“L’Europa forse un tempo avrebbe potuto contare se si fosse data un ruolo politico che non si è mai data”. Inizia così il discorso del ministro della Difesa Crosetto, ospite all’università di Padova. Secondo Guido Crosetto l’Europa non potrà più avere quel ruolo perché “è cambiato il mondo“. “Siamo passati a un mondo in cui contavano i valori a uno a cui conta il valore economico, siamo passati all’epoca delle grandi potenze e non ce ne siamo accorti”, spiega. E prosegue: “È morta la multilateralità. L’Onu conta come l’Europa nel mondo, niente. Meno di una nazione”.

Crosetto ha anche criticato la Nato per come è oggi: “Io alla Nato spiego che la Nato non ha più ragione di esistere. Una volta il centro del mondo era l’Atlantico, ora il centro del mondo è il mondo. Ora gli Usa contano ancora nel mondo, l’Europa meno, ma c’è tutto il resto del mondo con cui va costruito un rapporto”. E conclude: “O aumenta, diventa un’organizzazione che si prende il compito di costruire la pace al livello mondiale e diventa qualcosa di profondamente diverso. Oppure noi non raggiungeremo l’obiettivo di una sicurezza in cui tutti possono confrontarsi all’interno di regole che valgono per tutti”.