Di seguito l’articolo tratto dalla Gazzetta Piemontese del 15 giugno 1874, che si basa anche su altre fonti, quali Il sole (ossimoro) e La Perseveranza, costoso giornale dalla élite milanese dell’epoca. Amarcord di una leggendaria bufera di grandine a Milano.

***

Una terribile bufera, che colpì buona parte del territorio del Piemonte, si scatenò con speciale violenza sulla Lombardia […] Un diluvio d’acqua, accompagnato da una spessa grandine, di palle ghiacciate grosse come una noce, un uovo, un pomo di terra, alcune della quali pesanti un ettogrammo, ruppe quasi tuti i vetri delle case; le acque poi ingombrarono le strade, facendo uscire dagli scaricatoi delle vie cittadine le piovane raccoltevi, come si ebbe a verificare a Porta Nuova. Nella Galleria Vittorio Emanuele la parte vetrata fu completamente ruinata. Il danno, si dice, richiede molte giornate di lavoro onde eliminarlo: i vetri della Piazza dei Mercanti sono ridotti a minutissimi pezzi; così pure avvenne a quelli del Duomo, malgrado l’inramatura che li difende, dal lato del corso Vittorio Emanuele.

Quasi tutte le tende delle case e dei negozi furono ruinate; sospeso venne il corso delle vetture; il giardino pubblico sembra sia stato visitato da una legione di demoni. Milano conserverà per molto tempo la memoria della tempesta del 14 giugno 1874. Molti vecchi ricordano quella avvenuta in un mattino dell’estate del 1869.

La grandinata cominciò a cadere fitta e grossa, e la sua violenza veniva enormemente accresciuta dal vento impetuosissimo, che impediva di poter chiudere le imposte delle botteghe e delle finestre. Per dieci minuti durò la tempesta sterminatrice, che in vari luoghi fu trovata più alta di un palmo. Ogni moto era repentinamente cessato per la città, e le porte delle botteghe rigurgitavano di gente che vi si era cacciata in cerca di rifugio.

Ma lo spettacolo più angoscioso avvenne nella Galleria Vittorio Emanuele, in quell’ora piena, zeppa di persone scampate dall’uragano. La gragnuola, che furiosamente batteva sulla tettoia, cominciò a rompere le lastre, le quali, precipitando dall’alto, produssero un panico e un fuggi fuggi indescrivibili. Da questo istante, il crollo di vetri dalla tettoia si fece generale; non c’era più angolo ove la vita fosse sicura: la gente, esterrefatta, s’era riparata nelle botteghe e di là temeva d’assistere, da un istante all’altro, al crollo di tutta la tettoia.

I vetri infranti sono innumerevoli, e si può dire che non c’è casa che li abbia intatti. Nei pubblici giardini e sui bastioni la scena appare più desolante. Quivi il suolo è tutto coperto da un folto e verde strato di foglie e di rami d’alberi divelti dalla gragnuola. Tutti i fiori, le piante giovani e i teneri arbusti furono interamente distrutti. I giardini sono ridotti a mucchi di erbe e in essi non c’è più traccia di coltivazione e di vegetazione alcuna.

I danni maggiori per la rottura di vetri, da quanto sappiamo ora, risultano alla Stazione Centrale, alle serre dei pubblici giardini e al palazzo del Museo, e alle vetrate del Duomo verso tramontana. È grandissima poi la quantità di lastre delle lanterne a gas che andarono in frantumi. La grossezza della gragnuola era enorme: ne furono pesati molti pezzi di oltre 100 grammi, e se ne rinvennero anche di quelli grossi come un pugno. La Galleria Vittorio Emanuele, dove avvenne lo spettacolo più angoscioso, fu tosto chiusa al pubblico. Si dice che parecchie persone vennero leggermente ferite o contuse. I danni alla sola Galleria Vittorio Emanuele si calcola ascendano a circa lire 90 mila (pari a quasi 400mila euro odierni, nda).