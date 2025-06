Marta Fascina potrebbe a breve diventare inquilina della famiglia di Silvio Berlusconi. Secondo quanto scrive il Corriere della sera, sono in corso trattative per “regolarizzare” la presenza della deputata di Forza Italia a villa san Martino, storica residenza del suo defunto compagno ad Arcore (Monza e Brianza), dove ha continuato a vivere dopo il decesso, avvenuto due anni fa. La formula giuridica dell’accordo dovrebbe essere un contratto di locazione a titolo oneroso tra Fascina e la Fininvest, la holding ora controllata dai cinque figli di Berlusconi, a cui è stata trasferita la villa insieme ad altre importanti proprietà immobiliari della famiglia.

Importo del canone e durata del contratto sono ancora da definire, ma a essere formalmente affittata a Fascina sarà solo una piccola porzione del’immenso complesso (circa 3.500 metri quadrati). A quanto riferisce il Corriere, a far propendere per questa soluzione sono stati due elementi: l’ingresso della villa nel patrimonio di Fininvest, che in quanto holding di società quotate in borsa ha codici di condotta più stringenti, e lo status di parlamentare di Fascina. Resta in vendita invece villa Certosa, la residenza dell’ex premier in Costa Smeralda: per l’intermediazione dell’affare è sceso in campo un team guidato dal colosso britannico Sotheby’s International Realty.