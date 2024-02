Vendesi Villa Certosa. La residenza di Silvio Berlusconi in Costa Smeralda, divenuta iconica nell’immaginario collettivo, è in vendita. Lo rivela il Financial Times, secondo cui gli eredi del leader di Forza Italia scomparso nel giugno del 2023 avrebbero deciso di mettere sul mercato l’immobile, pezzo forte dell’eredità del Cavaliere, alla cifra di 500 milioni di euro. L’annuncio è stato riportato in prima pagina dal prestigioso quotidiano britannico, che cita fonti vicine all’operazione. La villa è situata sulla costa della Sardegna ed è nota per aver ospitato leader mondiali: Berlusconi, ricorda il giornale, invitò nella proprietà i più potenti leader mondiali, tra cui l’ex presidente americano George W. Bush, l’ex premier britannico Tony Blair e il presidente russo Vladimir Putin.

Villa Certosa era stata valutata in 260 milioni di euro nel 2021, ora la decisione degli eredi di metterla in vendita a quasi il doppio di quella stima: tra i possibili acquirenti, commenta l’Ft, ci sono miliardari arabi, statunitensi e gruppi alberghieri internazionali. La vendita non sarà pubblicizzata, sottolineano le fonti, e le visite dovrebbero cominciare questo mese. Una delle fonti ha commentato che il prezzo richiesto attualmente è superiore alla somma che la famiglia si aspetta dalla vendita. Il giornale sottolinea inoltre che Villa Certosa era stata messa sul mercato già nel 2010 e nel 2015, ma Berlusconi aveva sempre smentito le indiscrezioni di una potenziale vendita. Secondo i media, prosegue il giornale, Berlusconi aveva rifiutato un’offerta di 500 milioni di euro nel 2015 da parte della famiglia reale saudita, che già in precedenza aveva cercato di acquistare la proprietà.

La villa, acquistata negli anni ’70 e successivamente completamente ricostruita ed espansa, è considerata uno dei “trophy asset” del patrimonio immobiliare della famiglia Berlusconi. Con 68 vani, oltre 180 metri quadrati di autorimessa, 4 bungalow, teatro, torre, serra, palestra, e un vasto parco di oltre 580.000 metri quadrati, Villa Certosa è una delle residenze più prestigiose in assoluto. Le trattative, che dovrebbero iniziare questo mese, saranno gestite dalla società immobiliare milanese Dils. La decisione di vendere Villa Certosa sottolinea la volontà della famiglia Berlusconi di ristrutturare il proprio patrimonio immobiliare, dividendo gli asset tra i cinque eredi.