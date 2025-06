C’era anche Vittoria Antonioli Arduini, l’attivista pro Palestina trentina rimpatriata dall’Egitto pochi giorni fa, tra le tante persone che hanno preso parte a un nuovo corteo per Gaza a Torino. L’attivista era arrivata all’aeroporto del Cairo per partecipare alla Global March to Gaza, ma è stata bloccata insieme ad altri passeggeri, tra cui molti italiani. Arduini, dopo 12 ore chiusa in una stanza insieme ad altre 70 persone è stata messa su un aereo per Istanbul e rimpatriata. “La Farnesina non ha fatto niente“, ha detto l’attivista raccontando di aver subito manganellate. “Ci hanno strappato i vestiti e portato di forza lungo tutto l’aeroporto, io urlavo e nessuno faceva niente”, denuncia ancora, dicendo che ora non è più ammessa in Egitto pur non avendo fatto nulla.