Una pensionata di 76 anni, Dorina Maestri, è morta in un incendio scoppiato verso le 23 nella casa in cui abitava con il figlio a San Pietro in Casale, nella Città Metropolitana di Bologna. Stando alle prime ricostruzioni, sembra che l’incendio sia divampato a causa di alcune candele lasciate accese: potrebbero essere cadute sopra qualche oggetto infiammabile dell’arredamento. L’anziana, che aveva qualche problema di deambulazione, si trovava al piano terra della casa mentre il figlio 45enne era al piano superiore. L’uomo, dopo aver sentito le urla della madre, è sceso per cercare di aiutarla, ma l’incendio aveva già invaso i locali.

La morte della donna sarebbe stata causata da una intossicazione da fumo. Il figlio ha dato l’allarme e in breve sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento il fuoco e messo in sicurezza la casa, gravemente danneggiata. Sul posto anche i carabinieri e il sindaco di San Pietro in Casale, Alessandro Poluzzi, che ha espresso la sua vicinanza alla famiglia della vittima.