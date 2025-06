Un’infiltrazione “profonda” nel Paese e così sofisticata che, non ne fanno mistero nemmeno le fonti della sicurezza israeliana, era stata preparata da “molto tempo”. L’operazione “Forza del leone” – con la quale Israele ha attaccato l’Iran nella notte – ha potuto contare sul decisivo contributo del Mossad direttamente sul suolo iraniano. Un raid organizzato probabilmente per anni in stretta collaborazione tra l’Idf e l’agenzia di intelligence, che ha totalmente eluso il controspionaggio del regime.

In vista degli attacchi aerei contro le strutture militari e nucleari, gli 007 hanno istituito una base militare in Iran, dove sono stati immagazzinati droni, introdotti clandestinamente nel Paese “molto tempo prima”, hanno spiegato fonti di sicurezza al Times of Israel. All’inizio dell’attacco – e parallelamente ai raid dell’aeronautica – il Mossad ha attivato i sistemi: droni kamikaze sono stati lanciati contro le batterie di missili terra-terra di una base militare vicino a Teheran.

Contemporaneamente, ha affermato la fonte, squadre di commando del Mossad hanno operato nell’Iran centrale dispiegando sistemi operativi di armi a guida di precisione in aree aperte, vicino ai sistemi missilistici terra-aria iraniani. Non solo: il Mossad aveva anche installato sistemi di attacco offensivi e tecnologie aggiuntive su veicoli all’interno dell’Iran, con l’obiettivo di neutralizzare le capacità di difesa aerea dell’Iran che avrebbero potuto minacciare i caccia israeliani.

Guadagnata la supremazia aerea, colpendo in maniera massiccia le difese di Teheran, Israele è riuscita a “coprire” i raid dell’Aeronautica. Le operazioni si sono basate su “pensieri innovativi, pianificazione audace e operazioni chirurgiche di tecnologie avanzate, forze speciali e agenti operanti nel cuore dell’Iran, eludendo completamente gli occhi dell’intelligence locale”, ha spiegato il funzionario.