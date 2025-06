“Sconcertante”. “In perfetta continuità”. “Sosteneva già il governo”. “Un premio fedeltà”. La scelta di Giorgia Meloni di portare al governo Luigi Sbarra, segretario generale della Cisl fino a due mesi, consegnandogli la poltrona di sottosegretario al Sud, fa reagire le opposizioni. La linea è la stessa per Pd, M5s e Alleanza Verdi Sinistra. In fondo, nessuno è sorpreso. Il “passaggio” era atteso, viste le posizioni morbidissime assunte durante la sua segretaria. Ma nessuno credeva che i tempi sarebbero stati così rapidi.

“La nomina è sconcertante. Un ‘premio fedeltà’ per la connivenza a un governo che sta passando nel tritatutto i diritti dei lavoratori. Dopo anni di allenamento siamo certi che eseguirà alla lettera gli ordini di Giorgia Meloni”, scrive su X la deputata e vicepresidente del M5S Chiara Appendino. “Ci avremmo scommesso, non ci meraviglia affatto. È in perfetta continuità con il ruolo di sostegno al governo Meloni avuto fino ad oggi”, afferma il capogruppo di Avs nella commissione Lavoro della Camera Franco Mari.

“Ora forse è più chiaro il motivo per cui si schierò con forza per il no al salario minimo due anni fa”, sottolinea il deputato Arturo Scotto, capogruppo Pd in Commissione Lavoro. Per Claudio Stefanazzi, dem membro della commissione Finanze di Montecitorio, l’ex segretario “dovrà confrontarsi direttamente con le tante crisi occupazionali che si sono aperte nel Mezzogiorno negli ultimi anni e con una situazione di generale arretramento dell’industria in tutto il Sud”. E ricorda: “Proprio oggi ho depositato un’interrogazione parlamentare sullo stabilimento Basell di Brindisi – dice – Un tema su cui proprio la Cisl ha dato ampie rassicurazioni nel corso di una recente audizione in Commissione Attività Produttive, confermando la linea del governo e parlando di ‘inesistenza di un rischio occupazionale’ sia per Eni Versalis che per le imprese dell’indotto, di cui appunto Basell fa parte”.