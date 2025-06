La vittima è Carlo Legrottaglie, brigadiere 59enne: sarebbe andato in pensione a luglio. L'inseguimento in auto a una Lancia Y, poi lo scontro a fuoco. Il cordoglio di Mattarella: "Profondo dolore". La premier Meloni: "Sdegno per l’efferata violenza"

Il carabiniere 59enne Carlo Legrottaglie è stato ucciso all’alba a colpi di pistola mentre stava inseguendo un rapinatore a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, in contrada Rosea. La pattuglia dei carabinieri di cui facevano parte Legrottaglie e un collega era intervenuta dopo la segnalazione di una rapina a un distributore di carburanti. I due militari dell’Arma hanno intercettato l’auto dei rapinatori, una Lancia Y di colore scuro, che però ha tentato la fuga. È cominciato quindi l’inseguimento sulla strada che collega Francavilla a Grottaglie. Le due auto si sono speronate fino a quando si sono dovute fermare, dopo essersi toccate più volte, nella campagna circostante. I rapinatori – a quanto apprende le agenzie di stampa, almeno tre – sono scesi dall’auto dividendosi. Legrottaglie ne ha inseguito uno che ha sparato contro il brigadiere alcuni colpi di pistola, uccidendolo. Legrottaglie sarebbe riuscito a rispondere al fuoco e anche uno dei rapinatori sarebbe rimasto ferito. È in corso la caccia ai rapinatori, che poi sono fuggiti a piedi facendo perdere le loro tracce. Sul posto c’è il pm di turno, Raffaele Casto.

La vittima, il 59enne Carlo Legrottaglie, era brigadiere capo in servizio all’Aliquota Radiomobile di Francavilla Fontana. Era prossimo alla pensione, sarebbe andato in congedo a luglio. Residente a Ostuni, lascia una moglie e due figlie. Proprio quasi 25 anni fa, il 14 luglio 2000, un altro militare dell’Arma, il maresciallo Antonio Dimitri, venne ucciso durante una rapina a Francavilla.

Il cordoglio delle autorità

“Ho appreso con profondo dolore la notizia dell’uccisione del Brigadiere Capo dei Carabinieri Carlo Legrottaglie”, scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Gen. C.A. Salvatore Luongo. “Nel confidare che si arrivi rapidamente alla cattura dei responsabili, desidero esprimere a lei, Signor Comandante Generale, ed all’Arma dei Carabinieri sentimenti di solidarietà e vicinanza. La prego di far pervenire ai familiari del militare le espressioni della mia commossa partecipazione al loro dolore”, aggiunge Mattarella.

“Esprimo il più profondo cordoglio per la morte del Brigadiere Capo dei Carabinieri, Carlo Legrottaglie, ucciso nell’esercizio del suo dovere mentre interveniva a seguito di una rapina, questa mattina a Francavilla Fontana”, scrive sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “Il dolore si unisce allo sdegno per l’efferata violenza contro un uomo in divisa, colpito mentre serviva lo Stato e proteggeva i cittadini. Alla sua famiglia, all’Arma dei Carabinieri e a tutti i suoi cari va la mia più sentita vicinanza, personale e del Governo”, conclude la premier.

“A nome mio personale e di ogni donna ed uomo della Difesa esprimo profondo cordoglio per la drammatica morte del brigadiere capo dei Carabinieri Carlo Legrottaglie, servitore dello Stato vilmente ucciso mentre svolgeva, con coraggio e senso del dovere, il proprio lavoro a difesa e a tutela della collettività“. Lo scrive su X il ministro della Difesa, Guido Crosetto. “Ci ha lasciato tenendo fede al giuramento prestato: proteggere a qualsiasi costo i cittadini e l’Italia – sottolinea -. In questo momento di grande dolore, ci stringiamo ai familiari, ai colleghi dell’Arma e al comandante generale Salvatore Luongo. Mi inchino di fronte al senso del dovere ed al coraggio che hanno portato il brigadiere Legrottaglie a sacrificare la vita per difendere la nostra sicurezza. Un ultimo profondo, commosso abbraccio da parte di tutti noi lo accompagni. Che Dio lo accolga con il rispetto e l’amore che merita”, conclude il titolare della Difesa.

La seconda carica dello Stato, il presidente del Senato Ignazio La Russa, ha affidato il suo cordoglio a un post su Facebook: “Apprendo con sconcerto e profondo dolore della tragica uccisione del brigadiere capo dei Carabinieri, Carlo Legrottaglie, avvenuta durante un’operazione di controllo in provincia di Brindisi. Un servitore dello Stato, caduto mentre svolgeva il proprio dovere al servizio della collettività. Alla sua famiglia, ai vertici dell’Arma e a tutti i suoi colleghi giungano il mio pensiero più commosso e le condoglianze del Senato della Repubblica”, conclude La Russa.