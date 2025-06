Due scelte opposte dopo la finale del Roland Garros e in vista di Wimbledon: l'italiano sarà in Germania per difendere il titolo vinto un anno fa

Qualche giorno di tranquillità e relax in famiglia, poi si riparte da Halle. “Ci vediamo la prossima settimana, ciao ciao”. Ad annunciare la sua presenza tramite i canali ufficiali del torneo su erba è Jannik Sinner, reduce dalla finale spettacolare persa contro Carlos Alcaraz al Roland Garros in cinque set. Si tratta del primo torneo di preparazione in vista di Wimbledon, in programma dal 30 giugno. Nella passata edizione Sinner sconfisse l’amico Hubert Hurkacz con un doppio 7-6 in finale, vincendo il quarto torneo stagionale. Quest’anno l’italiano ha trionfato soltanto agli Australian Open in finale contro Zverev, ma da febbraio a maggio ha dovuto scontare una squalifica per il caso Clostebol. Torna adesso in Germania dopo le due sconfitte in finale agli Internazionali d’Italia e al Roland Garros, entrambe contro Alcaraz. Adesso si cambia, comincia la stagione su erba. E lo spagnolo però non sarà presente in Germania.

Sinner ad Halle, Alcaraz al Queen’s

Fino a Wimbledon non ci sarà certamente nessun Alcaraz contro Sinner. Ed è già una notizia, viste le due finali già giocate tra i due tennisti che stanno dominando la scena. I due non si scontreranno perché disputeranno due tornei differenti: Sinner sarà presente ad Halle, appunto, mentre Alcaraz giocherà a Londra, al Queen’s.

Sono entrambi due Atp 500 e sono i due tornei di preparazione a Wimbledon più “famosi”, che si svolgono sempre nella stessa settimana. In Germania, come possibili avversari di Sinner, ci saranno il numero 3 Alexander Zverev e i due russi Daniil Medvedev e Andrey Rublev. Al Queen’s, con Alcaraz, ci saranno invece Jack Draper e Taylor Fritz. In forte dubbio invece la presenza di Lorenzo Musetti.

Sfida a distanza per Sinner e Alcaraz, che vogliono riconfermarsi campioni nei rispettivi tornei su erba in attesa di Wimbledon, dove lo scorso anno trionfò proprio lo spagnolo in finale con Djokovic. Sinner invece fu eliminato ai quarti di finale da Daniil Medvedev.