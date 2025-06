Gli esami hanno purtroppo confermato i timori: Lorenzo Musetti ha una lesione di primo grado all’adduttore sinistro. L’infortunio accusato durante la semifinale del Roland Garros contro Carlos Alcaraz è serio e rischia di compromettere tutta la stagione su erba del tennista azzurro, che da lunedì ha raggiunto la posizione numero 6 nella classifica Atp. Sarebbe una tegola per il 23enne carrarino, che deve difendere la semifinale conquistata a Wimbledon un anno fa. Già: ad oggi è quasi certa la sua assenza all’Atp 500 del Queen’s, ma è in dubbio anche la presenza nello Slam sull’erba londinese.

Musetti due giorni fa ha postato una foto da un lettino dei messaggi con la parola “Loading” come didascalia e un bel sorriso stampato in volto. Evidentemente c’è un certo ottimismo, almeno in vista di Wimbledon. Una lesione di primo grado all’adduttore solitamente necessita di almeno 15 giorni di riposo. Sui tempi di recupero ovviamente non c’è mai certezza, ma si parla di due settimane: la partecipazione al Queen’s è da escludere. Wimbledon invece comincia il prossimo 30 giugno: c’è ancora spazio per ritrovare la forma migliore, scendere in campo e provare a replicare il grande risultato di un anno fa. Ma è anche vero che forzare un rientro potrebbe essere pericoloso.

È proprio questo il dilemma che attanaglia Musetti in questi giorni. Da un lato un po’ di riposo potrebbe consentirgli di preparare al meglio la seconda metà di stagione, cruciale per raggiungere l’obiettivo di partecipare alle prossime Atp Finals. Dall’altra, saltando Wimblendon il toscano perderebbe 800 punti in classifica e scivolerebbe nuovamente indietro nella classifica Atp, anche se probabilmente riuscirebbe a rimanere in Top 10.