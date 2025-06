In attesa di capire se il governo varerà una legge per permettere il terzo mandato, e soprattutto in attesa delle mosse dell'attuale governatore, il sindaco di Napoli ha fretta: vuole chiudere sul nome entro fine giugno

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, vuole accelerare, chiudere sul candidato del centrosinistra in Campania, entro fine giugno, il prima possibile. Il Nazareno considera il tempo giusto per individuare i candidati alle Regionali a fine agosto. Sembrerebbe solo un problema di date, in realtà la questione è politica. Perché – in attesa di capire se il governo varerà una legge per permettere il terzo mandato – è tutto fermo. Si aspettano le mosse di Vincenzo De Luca, che, se potesse, non resisterebbe alla tentazione di ricandidarsi, spaccando il Pd, ma pescando pure a destra (motivo per cui la mossa di Giorgia Meloni rischierebbe di essere un boomerang). E anche senza terzo mandato, capire se De Luca tratta o si mette di traverso, facendo perdere il centrosinistra è essenziale, anche nella scelta del candidato.

Per questo, Giuseppe Conte non formalizza il sì alla candidatura di Roberto Fico: meglio evitare di rischiare la sconfitta, se il veto del presidente della Campania resta. Per questo, dal Pd si tergiversa: il tentativo è capire se davvero De Luca non vuole Fico e se – in ultima analisi – potrebbe dire di sì a un altro dei Cinque Stelle o è pronto a bruciare qualsiasi profilo, per bombardare il Pd. Manfredi in questo momento sa di dover giocare il ruolo di king maker del successore dello Sceriffo. Da napoletano aristocratico, potenzialmente candidato a tutto (premier, federatore del centrosinistra, addirittura presidente della Repubblica), questa è una partita essenziale. E la sua spinta per Fico dipende soprattutto dal fatto che l’ex presidente della Camera sarebbe la dimostrazione plastica che la coalizione esiste. Oltre alla garanzia che nessuno chiederà a lui di correre. In mezzo a questi movimenti, Manfredi ha derubricato il confronto Schlein-De Luca di una decina di giorni fa a scambio di opinioni senza vere svolte. La trattativa vuol condurla lui. Con lui ci sono i campani duri e puri.

“Dobbiamo chiudere a giugno, ci vuole tempo per costruire i candidati e le liste”, dichiara l’europarlamentare Sandro Ruotolo che ha convocato a Salerno per il 20 giugno “La casa democratica”, iniziativa con Marco Sarracino, responsabile Mezzogiorno e i deputati Stefano Graziano e Arturo Scotto. In una location quanto meno provocatoria, visto che si tratta del feudo di De Luca. L’agitazione di questi giorni dimostra che la partita è tutt’altro che chiusa.

Manfredi, intanto, ieri è stato a Roma per ben tre iniziative. Alle 10 e 30 con l’Inps, alle 12 e 30 con i Sindaci sul clima, alle 14 e 30 in Anci per la presentazione del libro VIVI di Don Luigi Ciotti, presidente della Commissione parlamentare antimafia, Chiara Colosimo, e la magistrata direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, Franca Imbergamo. Un modo per intervenire su più temi, oltre che per ribadire il proprio ruolo, anche nazionale. Da notare che sul terzo mandato per i Sindaci si era esposto già martedì, a favore del sì. Ma più su sollecitazione dei primi cittadini: il terzo mandato è una battaglia storica dell’Anci. D’altra parte, lui non ha mai detto di no neanche al terzo mandato di De Luca, dal punto di vista istituzionale. Altro è la politica.