Freedom Flotilla, la nave con Greta Thunberg diretta a Gaza ha raggiunto l’Egitto

La nave carica di aiuti umanitari partita la scorsa settimana dalla Sicilia con 12 attivisti a bordo ha raggiunto la costa egiziana e si sta avvicinando a Gaza. Lo hanno reso noto gli organizzatori. La nave Madleen, che fa parte della Freedom Flotilla Coalition, è salpata da Catania il 1° giugno con un carico di aiuti “per rompere il blocco israeliano su Gaza”, hanno dichiarato gli attivisti. “Stiamo navigando al largo delle coste egiziane – ha detto l’attivista tedesca per i diritti umani Yasemin Acar -. Stiamo tutti bene”. Tra le persone a bordo dell’imbarcazione ci sono l’attivista per il clima Greta Thunberg, l’attore di Game of Thrones Liam Cunningham, la deputata franco-palestinese del Parlamento europeo Rima Hassan, a cui è stato vietato l’ingresso in Israele, e l’attivista brasiliano Thiago Avila. Nel corso del suo viaggio, la Madleen ha recuperato 4 migranti sudanesi che si erano gettati in mare per non essere riportati in Libia. I quattro sono stati trasferiti su una nave della missione Frontex della Ue.

Ieri la Marina israeliana si è detta pronta a bloccare l’imbarcazione qualora dovesse avvicinarsi alle acque territoriali israeliane.

Funzionari della difesa hanno dichiarato al Times of Israel che stanno monitorando l’imbarcazione: se continuasse la sua rotta verso Gaza, verrebbe intercettato dalla Marina, affermano i funzionari. La Madleen potrebbe essere rimorchiata fino al porto di Ashdod o lasciata in mare, ha riferito l’emittente pubblica Kan all’inizio di questa settimana. Il 4 giugno Thiago Avila aveva pubblicato un video in cui denunciava: “C’è un drone sopra la nostra nave”.

“Vogliamo mettere in luce il genocidio di Gaza” portando “aiuti umanitari, cibo, medicine e protesi stampati in 3D per bambini mutilati”, ha dichiarato il giorno prima della partenza Liam Cunningham, attore irlandese che veste i panni di Davos Seaworth nel Trono di spade.

“Siamo preoccupati – aveva aggiunto Cunningham – ma le persone di Gaza subiscono questi crimini di guerra molto più di noi e in maniera molto più diretta. Quindi piuttosto che concentrarci sulla paura, ci concentriamo su quello che vogliamo fare e dobbiamo fare, ossia rompere l’assedio e riaprire a un cordone di aiuti umanitari per Gaza. E in maniera tale che gli aiuti umanitari possano arrivare e anche se il pericolo è abbastanza concreto, ci concentriamo sul bisogno di fare questo piuttosto che sul pericolo”.

Nel 2010 un blitz delle teste di cuoio israeliane sulla nave turca Mavi Marmara, che stava cercando di forzare il blocco a Gaza, portò alla morte di 10 civili. Il mese scorso, un’altra nave della Freedom Flotilla, la Conscience, ha riferito di essere stata attaccata da un drone sulla rotta per Gaza, spingendo Cipro e Malta a mandare una imbarcazione di soccorso.