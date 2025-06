L’allarme della Freedom Flotilla in viaggio verso Gaza: “C’è un drone sopra la nostra nave”

Ieri sera l’equipaggio della Madleen della ong Freedom Flotilla, in viaggio verso Gaza, ha lanciato l’allarme per un drone di monitoraggio che ha sorvolato la nave per alcune ore. “C’è un drone sopra la nostra nave, abbiamo bisogno del vostro supporto. Diffondete” è stato l’appello dell’attivista brasiliano Thiago Avil, uno dei componenti del gruppo di attivisti a bordo, tra i quali i sono anche Greta Thunberg e l’eurodeputata francese di origine palestinese Rima Hassan. La nave è salpata dal porto di Catania alcuni giorni fa ed è diretta verso gaza con l’obiettivo di “rompere l’assedio” e portare aiuti umanitari alla popolazione