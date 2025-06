Chi c’era alla manifestazione per Gaza a Roma: i leader di Pd, M5s e Avs e la società civile. Le foto dal corteo

10 / 15

Roma, manifestazione PD AVS M5S ‘In piazza per Gaza, basta complicità’

in Piazza San Giovanni preparativi per la manifestazione PD AVS M5S a sostegno della Palestina contro Israele ‘in piazza per Gaza , basta complicità’. Roma Sabato 07 Giugno 2025 (foto Mauro Scrobogna /LaPresse) in Piazza San Giovanni preparations for the PD AVS M5S demonstration in support of Palestine against Israel 'in the square for Gaza, enough complicity'. Rome Saturday June 07 2025 (Photo by Mauro Scrobogna / LaPresse)