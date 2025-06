L'Onu chiede uno sforzo collettivo maggiore per contrastare l'impatto su ambiente e salute. L'Italia vicina agli obiettivi Ue sul riciclo con un anno di anticipo, ma non basta. Tra due mesi i negoziati per un trattato globale sul tema

In occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente, dedicata quest’anno alla lotta all’inquinamento da plastica, l’Onu e il suo Programma ambientale (Unep) rilanciano l’appello all’azione. Mentre il Wwf rende noto che ogni anno vengono prodotte 410 tonnellate di plastica, soprattutto da fonti fossili, e solo il 9% viene riciclato. È necessario fare di più. Tra 19 e 23 milioni di tonnellate finiscono negli ecosistemi acquatici ogni anno e secondo le previsioni dell’Unep si rischia un aumento del 50% entro in 2040 senza un intervento deciso.

L’impatto sull’ambiente ci riguarda da vicino: la plastica non solo costituisce l’80% dei rifiuti dispersi nel Mediterraneo, uno dei mari più inquinati da microplastica, ma rappresenta anche un rischio per la nostra salute, con le nano e microplastiche che inaliamo e ingeriamo con alcuni cibi. Il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, nel sottolineare la necessità di un accordo ambizioso sulla plastica afferma che “c’è un movimento per un cambiamento urgente”.

Tuttavia, Inger Andersen, direttore esecutivo dell’Unep, precisa che “non possiamo fare affidamento solo sul riciclo. Solo affrontando l’intero ciclo di vita, oltre a utilizzare approcci circolari, possiamo garantire che l’inquinamento da plastica rimanga fuori dai nostri oceani, dai nostri suoli e dai nostri corpi”. Tra due mesi a Ginevra 100 Paesi riprenderanno i negoziati – avviati nel 2022 e che non hanno ancora prodotto risultati – per raggiungere un trattato globale sulla plastica: sarà una possibilità per dimostrare l’interesse della comunità internazionale verso il tema.

L’Italia, secondo i dati del consorzio Corepla, ha riciclato 931.096 tonnellate di imballaggi in plastica nel 2024 ( il 49,6%) avvicinando l’obiettivo europeo del 50% con un anno di anticipo, ma per raggiungere il 55% richiesto per il 2030 servono ulteriori sforzi. Ma è tutt’altro che un’eccellenza. Peraltro, la plastic tax prevista fin dal 2020 è stata da allora rinviata per sette volte. Al momento dovrebbe entrare in vigore nel luglio 2026. Salvi ulteriori ripensamenti.