Sono stati rinviati a giudizio con rito immediato i tre uomini arrestati per il rogo appiccato lo scorso 12 settembre nel magazzino di via Cantoni a Milano, dove morirono tre giovani cinesi tra cui due fratelli di 18 e 17 anni e un 24enne. Le vittime, decedute per intossicazione da fumi, si chiamavano rispettivamente Liw Yan, Dong Yan, e Pan An. Per i due presunti mandanti Yijie Yao e Bing Zhou, e per l’esecutore materiale Washi Laroo, il processo si aprirà il prossimo 10 settembre davanti alla Corte di assise di Milano. Le accuse sono quelle di omicidio volontario plurimo, incendio e tentata estorsione.

Laroo, 26enne olandese di origini nordafricane, era stato arrestato in Olanda su mandato d’arresto europeo e mai consegnato in Italia per via delle condizioni carcerarie. Stando alle indagini coordinate dal pm Luigi Luzi e condotte dai carabinieri, il movente del delitto sarebbe stato un debito da 40mila euro che il proprietario del magazzino avrebbe avuto nei confronti dei mandanti. Le vittime erano sue ospiti e dormivano nella struttura. Le tre vittime avevano cercato di rifugiarsi in un bagno, ma il fumo sprigionato dal rogo che aveva divorato il negozio, non gli aveva lasciato scampo. E così i soccorritori avevano trovato i corpi dei ragazzi.