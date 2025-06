Musk spara a zero contro il pacchetto fiscale di Trump: “È un abominio disgustoso, vergogna a chi l’ha votato”

“Questa enorme, scandalosa, spropositata legge di spesa del Congresso è un abominio disgustoso. Mi dispiace ma non riesco più a stare zitto. Vergogna a chi l’ha votata: sapete di aver sbagliato. Lo sapete”. Con un post su X, Elon Musk si scaglia contro il pacchetto fiscale voluto da Donald Trump, il “Big beautiful bill” da quattromila miliardi – approvato con un solo voto di scarto – che realizza le promesse elettorali del tycoon sul taglio delle tasse (soprattutto ai più abbienti). Interrogata in merito, la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt ha detto che il presidente non cambia idea sul provvedimento.

Nei giorni scorsi Musk aveva già criticato aspramente la legge, usandola come occasione per lasciare ufficialmente il suo incarico al Doge, il Dipartimento per l’efficienza governativa creato per lui da Trump alla Casa Bianca: il pacchetto fiscale “aumenta il deficit e mette a rischio il lavoro del Dipartimento”, aveva detto il fondatore di Tesla (penalizzata dal provvedimento a causa dei tagli agli incentivi per gli acquisti di auto elettriche).

Dopo aver criticato la politica dei dazi, poi, Musk aveva già annunciato anche il suo disimpegno economico dal sostegno a Trump e al suo movimento Maga (Make America great again), finanziato con trecento milioni di dollari durante la campagna elettorale: “Penso di avere fatto abbastanza. Se vedrò un motivo per investire nella spesa politica in futuro, lo farò. Al momento non ne vedo alcun motivo“, ha detto.