Musk annuncia lo stop ai finanziamenti a Trump: “Ho già fatto abbastanza”

“Farò molto meno in futuro in termini di spesa politica”. Così, ospite di Bloomberg al Qatar Economic Forum, Elon Musk ha annunciato il suo disimpegno finanziario dalla campagna elettorale di Donald Trump in vista delle elezioni Usa di metà mandato (mid-term) previste per l’autunno 2026. Una scelte motivata con queste parole: “Penso di avere fatto abbastanza. Se vedrò un motivo per investire nella spesa politica in futuro, lo farò. Al momento non ne vedo alcun motivo“. La svolta arriva dopo settimane di tensioni tra il presidente Usa e il patron di Tesla su temi politici (in particolare i dazi). Durante la campagna presidenziale del 2024, Musk era stato tra i maggiori sostenitori di Trump e del suo movimento Maga (Make America great again), effettuando donazioni per trecento milioni di dollari. Dopo la vittoria del tycoon, il miliardario sudafricano era stato nominato a capo di un nuovo “Dipartimento per l’efficienza governativa” (Doge) della Casa Bianca: nei giorni scorsi però ha ufficialmente lasciato l’incarico per tornare alla guida di Tesla, che nel frattempo aveva registrato pessimi risultati in borsa e sul mercato.

Nell’intervista al Qatar Economic Forum, Musk ha smentito le recenti indiscrezioni del Wall Street Journal secondo cui avrebbe intrattenuto recenti contatti con Vladimir Putin. E ha confermato le sue intenzioni di restare amministatore delegato di Tesla per i prossimi cinque anni. Il miliardario smentisce anche un’altra indiscrezione del Wsj, secondo cui il cda dell’azienda avrebbe valutato di cacciarlo. La decisione di dedicare più tempo a Tesla è una reazione al nervosismo degli investitori, preoccupati dal calo delle vendite in seguito al boicottaggio delle vetture da parte degli elettori progressisti, in protesta contro il ruolo di Musk nell’amministrazione Trump. Musk però ha cercato di spazzare via le preoccupazioni rassicurando: “Le vendite stanno andando bene. Abbiamo perso potenziali acquirenti di sinistra ma ne abbiamo guadagnati a destra“.