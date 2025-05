Motogp, Jorge Martin vuole già lasciare Aprilia? Lo spagnolo medita di esercitare una clausola per liberarsi

Finita prima ancora di cominciare? Jorge Martin avrebbe intenzione di lasciare l’Aprilia al termine di questa stagione approfittando di una clausola del contratto che svincola il pilota qualora dopo sei gare non sia in lizza per competere per il mondiale. A dare notizia del è il britannico Autosport. Il sito informa che la casa di Noale, come consueto nell’ambiente, aveva acconsentito a inserire una specifica condizione contrattuale voluta dai rappresentanti di Martin: una clausola che gli concede piena libertà di accettare offerte da altri team nel caso in cui non sia tra i contendenti al titolo dopo i primi sei gran premi della stagione. Periodo che è scaduto domenica, dopo il GP di Francia. I diversi infortuni che hanno colpito Martin quest’anno – che gli hanno impedito di prendere parte a cinque delle sei gare disputate finora – lo relegano al momento ultimo in classifica generale con zero punti conquistati. Impensabile, a maggior ragione quando Martin e Aprilia si sono accordati nel giugno dello scorso anno. Due infortuni pre-stagionali hanno escluso il campione del mondo dai primi tre GP in Thailandia, Argentina e Austin. Martin è quindi tornato a gareggiare in Qatar. Qui però, già in condizioni non buone, lo spagnolo è stato vittima dell’ennesima caduta e di un nuovo infortunio dai tempi di recupero indefiniti. Pare improbabile che il campione del mondo in carica possa tornare in sella alla sua moto prima del GP di Germania in programma dall’11 al 13 luglio. E a quanto pare, per lo spagnolo è già tempo di pensare al futuro. Già, ma con quale team?

La situazione contrattuale di molti piloti limita fortemente le possibili scelte. Tra le opzioni più plausibili c’è la Honda, anche perché l’accordo di Luca Marini con la casa giapponese è in scadenza al termine di questa stagione. Tuttavia, Honda non sembra intenzionata ad accelerare finché lo spagnolo non avrà chiarito la propria posizione con Aprilia e sarà formalmente libero da vincoli. Secondo quanto riferito da Autosport, Martin si trovava a Le Mans durante lo scorso fine settimana ma non avrebbe fatto visita al paddock proprio per evitare i riflettori. Il pilota avrebbe preso parte ad alcuni incontri, tra cui uno in cui ha comunicato ai vertici Aprilia la volontà di attivare la clausola rescissoria valida per il 2026. La notizia ha colto di sorpresa la scuderia che ora starebbe prendendo in considerazione addiritutta l’ipotesi di avviare un’azione legale per presunta violazione del contratto. Martin, da parte sua, preferirebbe evitare un confronto legale e sarebbe disposto a “offrire” un tempo più lungo per riflettere, posticipando l’attivazione della clausola dopo il Gran Premio di San Marino, previsto per settembre. A quel punto, infortuni permettendo, lo spagnolo avrebbe effettivamente disputato le prime sei gare della “sua” stagione, pur in condizioni di forma – e di ritardo di conoscenza del mezzo – che difficilmente lo metterebbero in condizioni di lottare per vincere.

Del resto Aprilia non si considera a rischio: ritiene infatti che la clausola non possa essere applicata proprio a causa degli infortuni che hanno tenuto Martin lontano dalle piste e del fatto che non sussista l’obbligo di estendere il periodo di prova. Martin, dal canto suo, dicono ancora le ricostruzioni di Autosport, sarebbe deluso dalle prestazioni della RS-GP 25 che non hanno centrato le attese che un anno fa lo avevano spinto ad accettare la proposta all’indomani del no di Ducati. A rafforzare i suoi dubbi i risultati poco brillanti degli altri piloti di Noale. Da Marco Bezzecchi, ancora a secco di podi, ad Ai Ogura (Trackhouse), primo nella classifica dei piloti del marchio veneto, ma solo decimo nella classifica generale.