Aprilia esce allo scoperto, duro comunicato su Martin: “Il contratto va rispettato. Nessun team faccia offerte”

“Il contratto fra Aprilia Racing e Jorge Martin è valido ed efficace. Come tale deve essere rispettato fino alla sua scadenza (fine del 2026) da entrambe le parti, come del resto ha fatto Aprilia Racing che lo ha onorato sempre, nei tempi e nei modi previsti, e così sarà anche in futuro”. Lo ha comunicato in una nota il team di Noale, che “smentisce l’esistenza di trattative tra le parti per la modifica della durata del contratto che resta quella originariamente concordata e non commenta questioni che non la riguardano direttamente, ma si aspetta che altri team non facciano offerte di nessun tipo a piloti che sono sotto contratto: un tale comportamento sarebbe del resto illegittimo. – si legge nel comunicato – Tutto il team supporterà Jorge nel suo percorso di recupero fisico, come sempre fatto, e non vede l’ora che torni in pista con la RS-GP”. Ma cos’era successo?

Il pilota spagnolo, campione del mondo nella passata stagione in MotoGp con la Ducati del team Pramac, è attualmente fermo ai box dopo una serie di cadute che hanno complicato il suo inizio di stagione con Aprilia. In tutto questo, sono circolate delle voci insistenti negli scorsi giorni che danno Martin come già stufo della sua avventura con il team italiano. Si parla persino della presenza di una speciale clausola nel suo contratto che gli avrebbe permesso di accettare liberamente offerte da altri team nel caso in cui non si fosse trovato tra i contendenti al titolo dopo i primi 6 gran premi della stagione. Ma quest’oggi, per la prima volta, Aprilia ha preso ufficialmente posizione sulla questione.

Nel futuro di Martin però regna ancora l’incertezza, perché il pilota spagnolo non ha mai parlato per smentire le voci e anzi posta messaggi enigmatici sui social. Uno sfondo nero con la scritta: “Questo ritorno è personale“, accompagnato dalla didascalia “giorno 1”. Il sottointeso è chiaro: Martin vuole tornare alle corse e spera di farlo il prima possibile, ma per se stesso. Se dopo il suo rientro rimarrà con l’Aprilia, quello è tutto da vedere.