Decreto sicurezza, l’ira di Boldrini: “Legalizza il terrorismo di Stato, è gravissimo”

“L’articolo 31 del dl sicurezza o, meglio, del dl repressione, è forse il peggiore di tutti. È quello che si occupa dei servizi segreti” ed è, di fatto, la legalizzazione “del terrorismo di Stato“. Lo ha detto Laura Boldrini, deputata Pd e presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo, intervenendo durante la seduta fiume a Montecitorio durante la quale le opposizioni hanno fatto ostruzionismo fino all’alba. “Consente al personale dei servizi, non più solo la partecipazione ma addirittura, con una firma della presidente del Consiglio, l’organizzazione e la direzione di associazioni con finalità di terrorismo. Avete capito o no quello che state facendo? Spero che non l’abbiate capito”, ha proseguito, sottolineando che così un agente può anche dirigire un’organizzazione di “eversione dell’ordine democratico” e anche “fabbricare lui e detenere lui materiale esplodente“. “Si chiama terrorismo di Stato”, ha concluso Boldrini, parlando di “gravità assoluta”.