Napoli, scontri al corteo contro il vertice Nato: i manifestanti provano a forzare il blocco della polizia – Video

Momenti di tensione a Napoli tra manifestanti e forze dell’ordine davanti la Prefettura partenopea. Decine di associazioni, collettivi studenteschi e cittadini hanno manifestato contro il vertice Nato in corso in città in questi giorni. Il corteo ha provato a forzare il blocco ed è stato respinto dalle cariche della polizia in tenuta antisommossa. I manifestanti hanno lanciato vernice rossa e palloncini d’acqua all’indirizzo degli agenti. “Siamo in piazza – dicono gli organizzatori – per denunciare quello che sta avvenendo in città, un vertice Nato, avallato da Comune e Prefettura in cui sono ospitati diplomatici ed esponenti di diversi Paesi che vengono qui a parlare di guerra e riarmo. Il governo – proseguono i manifestanti – deve prendere una posizione chiara sul genocidio in Palestina e noi crediamo che a Napoli non possano essere benvenuti quelli che parlano di guerra e di riarmo, chi si inventa nemici inesistenti e soprattutto non è il benvenuto chi tutti i giorni rende possibile il massacro del popolo palestinese”.