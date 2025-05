Bonelli rivela: “Esercitazione di caccia F35 israeliani a Foggia, poi bombardano Gaza”. E attacca il governo: “Vergogna”

“Alcune settimane fa nella base militare di Foggia il 32/esimo Stormo dell’Aeronautica militare italiana ha ospitato caccia F35 israeliani per esercitazioni nel cielo militare italiano. Avete consentito a quei caccia 35 che poi sono tornati in Israele di andare a bombardare a Gaza, vi dovreste vergognare. Avete garantito una esercitazione militare su una base italiana ai caccia che poi vanno a bombardare Gaza, vergogna”. Lo ha rivelato il deputato di Alternativa verdi sinistra Angelo Bonelli in aula alla Camera durante il Question time rivolto al governo.

Interrogando il ministro Luca Ciriani, Bonelli ha chiesto la revoca del memorandum Italia-Israele. Il ministro per i rapporti con i parlamenti, nella replica, ha parlato di una “legittima reazione” israeliana all'”insensato attacco” di Hamas. “Siamo sempre tentati di voler usare toni pacati ma è difficile farlo nel momento in cui si parla di ‘legittima reazione’. Legittima reazione cosa? Di radere al suolo una città di, uccidere 18mila bambini? Ma si rende conto di cosa ha detto?“, ha attaccato Bonelli. “Pensate che il dialogo si costruisca attraverso un memorandum che rafforza la cooperazione militare? – ha proseguito – C’è una ipocrisia inaccettabile. Ci parlate dell’assistenza ai bambini palestinesi, che li portiamo nei nostri ospedali. E poi portiamo le armi per andare a bombardare”. Quindi ha concluso facendo l’esempio dei caccia F35 israeliani, in Italia per l’addestramento: “Vergogna, vergogna”.