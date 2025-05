Regeni, avvocata Ballerini: “Descalzi e Di Maio? Emerge sempre l’assenza di collaborazione dell’Egitto”

In aula è stato anche letto il verbale dell’interrogatorio davanti ai magistrati egiziani di Mohamed Said Abdallah, il sindacalista degli ambulanti che tradì Regeni. Alla National Security, uno degli apparati di sicurezza egiziani, “erano tutti felici del fatto di essere entrati in possesso di un caso come questo”, le parole del sindacalista. Il sindacalista ha riferito anche del suo incontro con uno degli imputati, alcune settimane prima del rapimento di Regeni. “Noi vogliamo registrare Giulio”, gli disse. Parole poi sulle quali è intervenuta la stessa Ballerini: “È stato istruttivo ascoltare il verbale del sindacalista, perché, e sono venuti fuori i, così come la ‘scena’ in cui gli mettono l’apparecchio per registrare Giulio. Viene fuori anche l’aria che si respira in quel Paese, in cui tutti sono delatori di tutti, così come ladove parlare con uno straniero è già considerato pericoloso”.