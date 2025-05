Napoli, De Bruyne è una trattativa concreta: i suoi numeri trasformano il centrocampo azzurro

“Hai qualche dubbio? Ti rispondo così: che ne dici di De Bruyne​?”. Dialogo assolutamente simulato in casa Napoli, ma significativo: la carta non viene giocata per convincere Conte tout court, ma per far capire come in generale la società abbia ambizioni di crescita importanti. E quale biglietto da visita migliore, se non convincere il centrocampista belga che lascerà il Manchester City dopo 10 stagioni a firmare con il club? Perché la trattativa c’è, è reale: il ds Manna ci lavora da oltre un mese. E soprattutto il giocatore tiene l’ipotesi in considerazione. Davvero.

Prima di tutto, una valutazione, che è di De Bruyne stesso: il classe ‘91 non si sente per niente a fine carriera. Anzi, vuole quasi dimostrare al Manchester City che si è sbagliato a non volergli rinnovare il contratto. Per questo non scalda particolarmente l’ipotesi MLS che gli è stata prospettata. Meglio, senza dubbio, il Liverpool (che ci pensa) o appunto il Napoli, dove gioca l’amico e connazionale Lukaku (che potrebbe essere molto importante per spostare gli equilibri della scelta) e dove ha giocato l’amico e connazionale Mertens, che di De Bruyne è stato anche testimone di quelle nozze celebrate nel 2017 a Sorrento. Insomma, un bel pezzo di Campania è già nel cuore del centrocampista, che sta valutando con la famiglia l’ipotesi di una destinazione italiana.

Manna è al lavoro: nelle settimane scorse è volato a più riprese a Manchester per parlare con il giocatore, presentargli il progetto sportivo insieme con una prima offerta economica che chiaramente non potrà essere faraonica come altre. Ma non è (solo) una questione di soldi: a Napoli De Bruyne sarebbe eccome al centro del progetto, vivrebbe l’avventura da protagonista, circondato da quel calore che poche altre piazze riescono a dare. Il tentativo è concreto, lo sforzo da parte del club è massimo e sarebbe un segnale importantissimo sia per Conte, sia per i tifosi, entusiasti dalla stagione ma preoccupati che possa avere lo stesso epilogo di quella post Spalletti, con uno smantellamento quasi deleterio.

A proposito di Conte, dal punto di vista puramente tecnico e meno emozionale, l’innesto di De Bruyne sarebbe vero e proprio oro colato per il centrocampo del Napoli, dove Anguissa e McTominay si sono guadagnati giustamente il palcoscenico ma dove sembrano mancare delle alternative di altissimo livello. E se l’ex Manchester (United) ha cominciato a segnare con grande regolarità, il quasi ex Manchester (City) potrebbe permettere a tutta la squadra di potenziare in maniera importante la zona gol. Secondo quanto rilevato da Soccerment (una delle migliori piattaforme di data analysis sul calcio), il Napoli ha infatti segnato 1.59 gol a partita per una media di 1.49 expected goal: vuol dire che in base a quanto crea, bene o male segna. All’interno di questa statistica, De Bruyne si inserirebbe alla grande: in ogni partita, garantisce circa il 90% di assist, dato che rileva la grande capacità di creare occasioni da gol che poi devono essere finalizzate.

Non solo, altissima è la percentuale di passaggi filtranti o di triangolazioni chiuse, ma il dato più interessante è questo: il Napoli copre tendenzialmente tutto il campo, con un field tilt (vale a dire la capacità di dominare il gioco) superiore al 50%. Ed è molto alta. Il giocatore belga nel Manchester è abituato a giocare soprattutto nella trequarti avversaria: in un gioco così dominante, avrebbe grande possibilità di mettersi in mostra. Imprevedibilità, fantasia, tantissima concretezza. Questa sarebbe la dote che De Bruyne si porterebbe dall’esperienza inglese. Napoli sogna, pur restando con i piedi per terra. Una frase detta e scritta più volte in questa stagione, pensando allo scudetto. Si può benissimo trasferire al calciomercato.