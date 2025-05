Una grande manifestazione nazionale il 21 giugno a Roma per “fermare Israele, che ha lanciato, rivendicandola pubblicamente, l’offensiva finale su Gaza e il piano di eliminazione e deportazione del popolo palestinese sotto gli occhi di tutto il mondo”. I promotori italiani della Campagna europea “Stop Rearm Europe”, Arci, Ferma il Riarmo (Sbilanciamoci, Rete Italiana Pace e Disarmo, Fondazione Perugia Assisi, Greenpeace Italia), Attac e Transform Italia, hanno lanciato un appello a tutte le reti e organizzazioni per “convergere” nella manifestazione nazionale contro guerra, riarmo, genocidio e autoritarismo.

Prevista a partire dalle ore 14 nella Capitale – in concomitanza con il vertice Nato a L’Aja, che deciderà sul piano di riarmo europeo – la manifestazione, scrivono i promotori, è finalizzata a fermare il “piano criminale compiuto con la complicità e il sostegno di gran parte della comunità internazionale, inclusi Unione europea e governo italiano“.

“La posta in gioco è alta e non riguarda solo la Palestina: l’impunità di Israele dinanzi alla violazione delle regole del diritto internazionale e umanitario mette in discussione la credibilità di chiunque assista senza reagire o, peggio, essendone complice. Con Gaza muore l’Europa”, scrivono i promotori. “Uniamo la nostra voce – aggiungono – per fermare Israele, per costruire un’Europa e un’Italia che investano nella Pace, in giustizia sociale e ambientale, non nel riarmo. Sosteniamo e invitiamo a partecipare, con bandiere della Palestina e della Pace, a tutte le campagne e iniziative in corso per fermare Israele e alimentare una mobilitazione sociale permanente contro guerra, genocidio, riarmo e autoritarismo”.

In particolare l’invito è finalizzato a sostenere: le iniziative del secondo convoglio per Rafah, appena tornato, che chiama governo e Parlamento italiani alle loro responsabilità; la campagna “L’ultimo giorno di Gaza”, che invita a esporre il 24 maggio, lenzuoli-sudari in strada e alle finestre; tutte le manifestazioni locali che si susseguono in centinaia di città; il corteo nazionale a Roma contro il Dl Sicurezza (31 maggio); la marcia da Marzabotto a Montesole (15 giugno); la campagna per il voto ai referendum su lavoro e cittadinanza (8-9 giugno). E ancora: le iniziative per chiedere sanzioni, la sospensione dell’accordo Ue-Israele, la revoca del memorandum d’intesa militare fra Italia e Israele; le varie forme di sciopero per Gaza in diverse città e regioni; le campagne per appendere ovunque le bandiere della Palestina, dal Giro d’Italia alle sedi dei Comuni. “Il 21 giugno scendiamo in piazza a Roma insieme per liberare Gaza e la Palestina, per disarmare l’Italia e l’Europa, per mettere la guerra fuori dalla Storia”, concludono.