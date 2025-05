Napoli, gioia per lo scudetto ma futuro di Conte incerto: le parole di De Laurentiis

Grande gioia per lo scudetto ma anche tanti dubbi sul futuro di Antonio Conte. Dopo la vittoria con il Cagliari che gli ha consegnato al suo Napoli il quarto tricolore, Aurelio De Laurentiis lancia messaggi all’allenatore, così come – del resto – ha fatto anche il tecnico nelle sue interviste. Il futuro di Conte? “Mai dire mai, gli allenatori hanno una loro personalità, che va rispettata e non bisogna mai, secondo me, obbligarli anche se esistono dei contratti di ferro”.

Quindi ha messo i puntini sulle “i”: “Napoli è Napoli e merita rispetto. Se uno vuole mettersi a disposizione, in maniera straordinaria come ha fatto quest’anno, allora welcome e siamo pronti a seguirlo come un grandissimo condottiero”. De Laurentiis ha quindi aggiunto una frase che suona quasi come un indizio alle possibili alternative di Conte: “Mi farebbe molto piacere se l’anno prossimo si cimentasse con la Champions, che oggi è ancora più importante, da quando l’hanno modificata”.

Sui suoi social, il presidente si è concentrato maggiormente sul nuovo trionfo dopo quello del 2023: “Un’emozione smisurata e selvaggia. Due scudetti in tre anni sono la certificazione di un lavoro, di una passione, di una tenacia senza pari! Grazie Napoli, grazie a tutti quelli che hanno contribuito a questa felicità”, ha scritto su X.