Antonio Conte non svela il suo futuro dopo lo scudetto vinto a Napoli. Ma lancia indizi. Non solo un abbraccio abbastanza freddo con il presidente Aurelio De Laurentiis. Intervistato dopo il successo con il Cagliari, il tecnico salentino ha detto: “Futuro? Ci stiamo godendo tutto, con il presidente e la famiglia ho un ottimo rapporto. Quest’anno abbiamo avuto la possibilità di conoscerci, ora stiamo festeggiando insieme. Siamo due vincenti, forse in maniera diversa ma siamo due vincenti”.

Quindi ha svelato quando ha compreso di poter arrivare in fondo davanti a tutti. “Al pareggio con l’Inter, lì ho capito che si poteva fare”. Il Napoli impattò i nerazzurri all’87esimo, tamponando un periodaccio segnato da una sconfitta a Como e da tre pareggi consecutivi: “Lì ho alzato l’asticella e ho detto ai ragazzi: ‘Se vogliamo, possiamo’. L’Inter sarebbe scappata, invece siamo rimasti aggrappati nonostante le difficoltà avute. Abbiamo fatto qualcosa di inimmaginabile e straordinario”.

Conte ha quindi elogiato lo spogliatoio: “Questi ragazzi non si sono mai arresi, nonostante gli infortuni e nonostante a gennaio qualcosa non sia andato per il verso giusto”, ha detto con un velato riferimento al mercato di riparazione con la parte di Kvaratskhelia. “Il mio grazie va ai ragazzi – ha sottolineato – perché è merito loro”. Per lui si tratta del terzo scudetto in Italia, dopo le vittorie con la Juventus e l’Inter: “Vincere è sempre bello, ti ripaga del lavoro e di tutto quello che ci metti. Vincere in una piazza come Napoli è un evento eccezionale. Siamo nella storia di Napoli. Non è semplice e non sarà mai semplice per tante cose. È stata un’annata durissima e abbiamo messo in fila le altre, le più accreditate”.