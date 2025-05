Guerra Russia-Ucraina, colloqui in Vaticano “inizieranno a metà giugno”

La Russia e l’Ucraina avranno “colloqui in Vaticano” che “si prevede che inizino a metà giugno”. E dovrebbe partecipare anche una delegazione statunitense di cui farebbero parte il segretario di Stato Marco Rubio e l’inviato speciale di Donald Trump, Keith Kellogg. È quello che scrive il Wall Street Journal citando proprie fonti ben informate. Inizia quindi a prendere forma la disponibilità fornita da Papa Leone XIV nei primi giorni del suo pontificato per la mediazione tra Mosca e Kiev. Nei giorni seguenti era stato proprio Rubio ad accogliere positivamente la proposta spiegando che in Vaticano “tutti possono sentirsi a proprio agio”. E ora Trump, secondo il quotidiano, avrebbe detto di voler procedere rapidamente con colloqui di livello più basso in Vaticano.

Intanto, sempre secondo il Wall Street Journal, il presidente Trump, durante una telefonata avuta lunedì, ha detto ai leader europei che il presidente russo Vladimir Putin non è pronto a porre fine alla guerra in Ucraina perché pensa che sta vincendo. La dichiarazione di Trump è giunta dopo avere parlato al telefono con Putin. Le fonti sottolineano che si tratta di una conferma di ciò che i leader europei pensavano da tempo di Putin, ma che era la prima volta che lo sentivano dire da Trump. Ciò contraddice anche quello che Trump ha spesso affermato pubblicamente, cioè che ritiene che Putin voglia sinceramente la pace, sottolinea il quotidiano statunitense.

Il giornale spiega ancora che Trump aveva tenuto una precedente telefonata con i leader europei domenica, il giorno prima della sua conversazione di due ore con Putin, e che secondo persone informate sulla conversazione allora aveva indicato che avrebbe potuto imporre sanzioni se Putin avesse rifiutato un cessate il fuoco. Lunedì però aveva cambiato nuovamente idea e non era pronto a farlo.