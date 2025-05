Legge sulla caccia, il dirigente del ministero all’Ambiente ammette: “Articoli in contrasto con la direttiva Ue”

Il disegno di legge che punta a stravolgere la legge che tutela la fauna selvatica e per il prelievo venatorio (157/92), a sorpresa, non è stato presentato al Consiglio dei ministri di lunedì 19 maggio. IlFattoQuotidiano.it ha letto le bozze e, in esclusiva, ha messo in fila i punti problematici della riforma sulla caccia. Eppure è dal convegno pubblico, organizzato alla Camera dei deputati e dal titolo “Contrasto ai crimini contro la fauna selvatica in Italia tramite il recepimento della Direttiva Ue sulla tutela penale ambientale”, che è emerso il retroscena. Come si può ascoltare nel video, è Eugenio Dupré della Direzione generale Tutela della biodiversità del ministero dell’Ambiente a parlarne: “Esco da un mese di trattative per cercare di smussare alcuni passaggi del testo” ha detto, “ed è per questo che la presentazione della riforma è stata rimandata”. Ma c’è dell’altro. Dupré ha aggiunto che “vanno smussate quelle ipotesi di articoli che, ad avviso di questa direzione, sono in contrasto con la direttiva Uccelli“. Insomma, lo scontro tra i due ministeri è certificato. Dupré ha aggiunto che “spero che possa andare a buon fine un raccordo informale con la Commissione europea prima che sia presentata la legge. Non è un obbligo, ma un tentativo di cercare di lavorare in sintonia col diritto comunitario”.

