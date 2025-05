Delitto di Garlasco, depositata in procura una testimonianza su Stefania Cappa: “Mi devono vedere al cimitero”

“Posso in tranquillità – spiega il testimone – riferire che la Stefania Cappa mi confidò di non essere stata affezionata alla cugina Chiara Poggi, anzi di non avere particolare simpatia nei suoi confronti, si avvertiva dell'invidia e del rancore verso la cugina"

Nel caso dell’omicidio di Chiara Poggi e sulla nuova indagine che ora vede indagato Andrea Sempio entra da oggi una nuova testimonianza che già ieri sera attraverso il suo legale Stefano Benvenuto ha depositato in Procura una testimonianza che riguarda la figura di Stefania Cappa, una delle cugine di Chiara Poggi che non risulta indagata oggi e non lo è mai stata all’epoca dell’omicidio avvenuto nella villetta di Garlasco il 13 agosto 2007.

Il nome delle sorelle Cappa, il cui Dna sarà confrontato con le tracce trovate nella villetta, è tornato in questi giorni di attualità rispetto alla vicenda e alla pista alternativa seguita dal Nucleo investigativo di Milano. Sentito dal Fatto, l’avvocato Benvenuto non ha rilasciato dichiarazioni. Per quel che risulta il breve verbale depositato alla Procura di Pavia verte su due punti fondamentali. Il rapporto tra Chiara Poggi e la cugina Stefania Cappa e un episodio particolare cui il testimone ha assistito durante una visita al cimitero dove è sepolta Chiara.

“Posso in tranquillità – spiega il testimone – riferire che la Stefania Cappa mi confidò di non essere stata affezionata alla cugina Chiara Poggi, anzi di non avere particolare simpatia nei suoi confronti, si avvertiva dell’invidia e del rancore verso la cugina. Mi ha detto che le stava antipatica e ricordo esattamente queste parole: ‘Adesso che è morta tutti a dire che era brava buona bella’. E aggiungeva: ‘Non era buona, era una s…’”. Ma non c’è solo questo.

Il testimone che probabilmente sarà sentito dai magistrati ha ricordato un episodio quando accompagnò Stefania Cappa al cimitero per far visita alla tomba della cugina. La sua testimonianza: “Ricordo quando Stefania Cappa mi chiese di accompagnarla presso il cimitero a far visita alla cugina deceduta. Arrivati al parcheggio troviamo vari giornalisti ma rimasi ancora oggi sorpresa del fatto che la stessa prima di scender dall’abitacolo quando la invitai a soprassedere dal scendere vista l’affluenza di gente mi disse testuali parole: ‘Loro mi devono vedere che vengo al cimitero‘. In quel momento avevo ricondotto quella frase” solo “alla sua voglia di ricomparire”. Insomma, una nuova testimonianza che sembra allargare il cerchio dell’indagine spostandola sempre più da Alberto Stasi, ad oggi condannato definitivo per l’omicidio di Chiara Poggi.