Al pilota della Ferrari non è andato giù il volere del team che gli ha ordinato di farsi superare da Albon per scongiurare una penalità

Il nervosismo in casa Ferrari è esploso sul finale del Gran Premio di Imola vinto da Max Verstappen, quando Charles Leclerc ha perso le staffe via radio con il proprio ingegnere di pista che gli ha ordinato di lasciarsi superare dalla Williams di Alexander Albon all’ultimo giro. La scuderia di Maranello ha scelto di procedere in questa maniera per evitare una possibile penalità che avrebbe fatto retrocedere il monegasco dalla quinta all’ottava posizione. Ma il monegasco ha perso le staffe, frustrato per un weekend in cui per lui tutto è andato storto.

Tutto nasce da un contatto tra Leclerc e Albon di pochi giri prima, con la monoposto del ferrarista che aveva accompagnato leggermente fuori pista quella del pilota thailandese. I commissari della Fia avevano aperto un’investigazione sulla manovra e, per non essere puniti con una sanzione di 5 secondi, a Leclerc è stato dato l’ordine di lasciarsi sorpassare. Il pilota della Ferrari però non l’ha presa molto bene: “Questo è un fo***o scherzo, cosa ho fatto di sbagliato? Mi potete spiegare se era da penalità o no?”, ha infatti esclamato un Charles Leclerc inferocito rivolgendosi al suo ingegnere di pista. A quel punto, Bryan Bozzi gli ha detto: “Investigheremo dopo la gara”. Una risposta che non ha soddisfatto il monegasco, il quale ha terminato le comunicazioni con il muretto della scuderia di Maranello con un significativo: “Ma cosa significa? Ormai gli ho ridato la posizione”.

Insomma, l’amarezza ha preso il sopravvento in Leclerc, complici anche diversi episodi non proprio fortunati avvenuti nel corso del Gp: prima un’illuminante strategia di undercut gli aveva permesso di recuperare diverse posizioni, poi però resa vana dall’ingresso della Virtual Safety Car. Poi l’occasione persa di montare le gomme soft durante la Safety Car data la presenza di Hamilton davanti che non ha permesso il pit stop nel momento opportuno. Un frustrato Leclerc ha quindi salutato Imola con un sesto posto.

Tutto sommato però è un buon risultato, considerando che a seguito del terribile sabato di qualifiche il monegasco era partito dall’undicesima posizione in griglia. Resta però tanta delusione, amplificata anche da una strategia ideata dal team che ancora una volta ha fatto storcere il naso al proprio pilota. Una situazione che non distende certo il clima in casa Ferrari, alle prese con una stagione molto sotto tono rispetto alle aspettative.