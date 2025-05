F1, qualifiche Gp Imola: disastro Ferrari. Hamilton e Leclerc fuori già in Q2, il monegasco: “Inaccettabile”

In casa Ferrari l’incubo è diventato realtà. Nel gran premio di Imola la peggiore prestazione in qualifica della stagione di Formula 1 2025: sia Charles Leclerc che Lewis Hamilton eliminati già in Q2 con gomma nuova, fatti fuori all’ultimo tentativo dalle due Aston Martin con gomma gialla. Un disastro. Che diventa completo per i tifosi italiani: non ha superato il taglio della Q2 nemmeno la Mercedes di Andrea Kimi Antonelli. La pole position, tanto per cambiare, è andata alla McLaren: Oscar Piastri, leader del mondiale, scatterà davanti a tutti per la terza volta in carriera. Con il tempo di 1’14″670 l’australiano ha preceduto di appena +0.034″ l’olandese Max Verstappen su Red Bull e di +0.137″ l’inglese George Russell su Mercedes. Quarto tempo per l’altro inglese Lando Norris su McLaren, mentre è ottimo quinto l’eterno Fernando Alonso su Aston Martin.

Paura nella prima parte delle qualifiche del Gran Premio dell’Emilia Romagna sul circuito di Imola per il brutto incidente del giapponese Yuki Tsunoda su Red Bull, scivolato su un cordolo alla curva Villneuve e volato via contro le barriere. La macchina è uscita distrutta, ma per fortuna per il pilota nipponico nessuna conseguenza particolare. Poco dopo un altro incidente anche per Franco Colapinto, alla sua prima qualifica con la Alpine.

Per la Ferrari, che a inizio stagione veniva accreditata di una macchina in grado di lottare contro la McLaren, il gran premio di casa sa già di doccia fredda. Le ambizioni per il 2025 sono naufragate tra le curve del circuito di Imola. Ora ci si attende almeno una reazione e una rimonta in gara, ma a meno di clamorosi imprevisti, è difficile pensare a una Ferrari sul podio. “La prima cosa da fare è scusarsi con i tifosi, fa male anche a noi passare nemmeno la Q2. Non è accettabile un livello di performance così e dobbiamo reagire”, le prime parole di Charles Leclerc ai microfoni di Sky Sport, spaventosamente lucide. “Potevamo anche ribaltare le gomme ma la macchina non va abbastanza. Lo dico da un po’, il potenziale della macchina non c’è“, ha aggiunto Leclerc. Una pietra tombale sulle aspirazioni della Rossa.

La griglia di partenza del Gp di Imola 2025

1 OscarPiastri McLaren-Mercedes

2 Max Verstappen Red Bull-Honda RBPT

3 George Russell Mercedes

4 Lando Norris McLaren-Mercedes

5 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes

6 Carlos Sainz Williams-Mercedes

7 Alexander Albon Williams-Mercedes

8 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes

9 Isack Hadjar Racing Bulls-Honda RBPT

10 Pierre Gasly Alpine-Renault

11 Charles Leclerc Ferrari

12 Lewis Hamilton Ferrari

13 Kimi Antonelli Mercedes

14 Gabriel Bortoleto Sauber-Ferrari

15 Franco Colapinto Alpine-Renault

16 Liam Lawson Racing Bulls-Honda RBPT

17 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari

18 Esteban Ocon Haas-Ferrari

19 Oliver Bearman Haas-Ferrari

20 Yuki Tsunoda Red Bull-Honda RBPT