Ci sarà anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sugli spalti del Foro Italico a fare il tifo per Jasmine Paolini nella finale degli Internazionali di tennis di Roma. Sabato 17 maggio la 29enne della Garfagnana, nata da papà italiano e mamma per metà polacca e per metà ghanese, può riscrive la storia del tennis azzurro al femminile. Un successo agli Internazionali manca infatti da Raffaella Reggi: era il 1985 e il torneo si disputò a Taranto, nemmeno al Foro Italico. Di fronte però c’è la statunitense Coco Gauff, futura numero 2 al mondo e capace di eliminare in semifinale la cinese Zheng in un match maratona durato oltre 3 ore e mezza. L’americana è la favorita, eppure concederà delle chance. Toccherà a Paolini, già autrice di due spettacolari rimonte in questo torneo romano, riuscire a sfruttarle per alzare al cielo il trofeo del Wta 1000 di Roma.

Gauff, vincitrice degli Us Open 2023, è da tempo considerata la futura grande stella del tennis femminile. Ma dopo il trionfo a New York non è più riuscita a vincere un titolo e a 21 anni è ancora una giocatrice incostante, anche dentro la singola partita. Ha battuto due volte Paolini sul cemento. L’unico precedente sulla terra rossa, peraltro molto recente, parla però italiano: a Stoccarda il 19 aprile scorso Paolini ha battuto Gauff 6-4, 6-3. Un match molto più tirato di quanto dica il punteggio finale, in cui la toscana ha avuto la meglio perché ha sfruttato il passaggio a vuoto della sua avversaria, piazzando un parziale di 6 game a zero a cavallo tra primo e secondo set. Sarà questa la chiave della finale.

Paolini-Gauff, quando si gioca la finale e dove vederla in tv e streaming

Il match Paolini-Gauff è in programma sul Centrale del Foro Italico alle ore 17.00. La finale femminile degli Internazionali d’Italia 2025 viene trasmessa in diretta in chiaro su Rai 1, con il commento di Marco Fiocchetti e Omar Camporese. Il match è visibile anche sui canali di Sky Sport (per gli abbonati). La finale del Wta 1000 di Roma è disponbile anche in streaming sull’app SkyGo, su NOW e su RaiPlay.